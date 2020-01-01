Возле Рима разбился самолет, двое погибших
Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.
Близ Рима в муниципалитете Неттуно в воскресенье, 31 мая, утром разбился сверхлегкий самолет, сообщает Corriere della Sera.
Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью. На борту находились двое молодых мужчин.
Прежде чем упасть на землю, по крайней мере по некоторым свидетельствам, самолет загорелся, возможно, из-за неполадок с двигателем. Расследование аварии уже началось, как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.
Напомним, что три дня назад двухместный самолет, вылетевший из Рима, затонул в Тибре. На борту находились 30-летний пилот-инструктор, который был спасен из кабины самолета, а затем госпитализирован, и его 22-летний ученик, который погиб.
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