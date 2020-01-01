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Возле Рима разбился самолет, двое погибших

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Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.
Авиакатастрофа возле Рима
Авиакатастрофа возле Рима
 
Близ Рима в муниципалитете Неттуно в воскресенье, 31 мая, утром разбился сверхлегкий самолет, сообщает Corriere della Sera.
 
Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью. На борту находились двое молодых мужчин.
 
Прежде чем упасть на землю, по крайней мере по некоторым свидетельствам, самолет загорелся, возможно, из-за неполадок с двигателем. Расследование аварии уже началось, как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.
 
Напомним, что три дня назад двухместный самолет, вылетевший из Рима, затонул в Тибре. На борту находились 30-летний пилот-инструктор, который был спасен из кабины самолета, а затем госпитализирован, и его 22-летний ученик, который погиб.
 

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Теги: авиакатастрофа, Италия, самолет
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Источник: korrespondent.net

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