Возле Рима разбился самолет, двое погибших

Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

Близ Рима в муниципалитете Неттуно в воскресенье, 31 мая, утром разбился сверхлегкий самолет, сообщает Corriere della Sera.

Частный самолет незадолго до аварии вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью. На борту находились двое молодых мужчин.

Прежде чем упасть на землю, по крайней мере по некоторым свидетельствам, самолет загорелся, возможно, из-за неполадок с двигателем. Расследование аварии уже началось, как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.

Напомним, что три дня назад двухместный самолет , вылетевший из Рима, затонул в Тибре. На борту находились 30-летний пилот-инструктор, который был спасен из кабины самолета, а затем госпитализирован, и его 22-летний ученик, который погиб.