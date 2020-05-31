Британия готовится защищать Гонконг от Китая

Британия готовит меры в ответ на применение Китаем закона о национальной безопасности Гонконга, который существенно ограничивает автономию этого региона. Лондон планирует выдавать жителям Гонконга специальный паспорт, сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб, передает Reuters.

Так, Лондон планирует использовать возможность расширения визовых прав жителей Гонконга, обладающих специальным паспортом BN(O), который дает право переехать без дополнительных разрешений в Британию. Однако по новым правилам владелец паспорта не может получить работу или право на постоянное проживание в Британии.

Сейчас такими британскими паспортами владеют около 300 тысяч жителей Гонконга, а получить его могут еще 2,9 миллиона граждан, которые родились до июля 1997 года, то есть в те времена, когда Гонконг был колонией Британии.

Такую реакцию Лондона вызвал принятый накануне китайским парламентом закон о нацбезопасности Гонконга, который позволяет Китаю создать в регионе собственные спецслужбы и запретить проведение антиправительственных акций протеста.