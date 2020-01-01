Цукерберг рассказал, почему Facebook не блокирует посты Трампа

29 мая Дональд Трамп в постах в соцсетях обвинил мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея в слабости из-за событий в городе после убийства полицией безоруженного мужчины и пригрозил ввести силы Национальной гвардии.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не удалила сообщение президента США Дональда Трампа о намерении отправить в Миннеаполис бойцов Нацгвардии из-за свободы самовыражения.

Цукерберг подчеркнул, что пост Трампа не удалили, ведь позиция Facebook предполагает свободу самовыражения, при условии, что "это не несет непосредственную угрозу, вред или опасность".

По его словам, публикацию решили оставить, несмотря на то, что она вызывает беспокойство.

"Упоминание о Национальной гвардии, как мы его поняли — это предупреждение о действиях государства. Мы думаем, что люди должны знать, если власть планирует применить силу", — заявил Цукерберг.