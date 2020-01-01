Цукерберг рассказал, почему Facebook не блокирует посты Трампа
29 мая Дональд Трамп в постах в соцсетях обвинил мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея в слабости из-за событий в городе после убийства полицией безоруженного мужчины и пригрозил ввести силы Национальной гвардии.
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не удалила сообщение президента США Дональда Трампа о намерении отправить в Миннеаполис бойцов Нацгвардии из-за свободы самовыражения.
Цукерберг подчеркнул, что пост Трампа не удалили, ведь позиция Facebook предполагает свободу самовыражения, при условии, что "это не несет непосредственную угрозу, вред или опасность".
По его словам, публикацию решили оставить, несмотря на то, что она вызывает беспокойство.
"Упоминание о Национальной гвардии, как мы его поняли — это предупреждение о действиях государства. Мы думаем, что люди должны знать, если власть планирует применить силу", — заявил Цукерберг.
Также он объяснил, что слова Трампа о насилии люди тоже должны увидеть.
Напомним, что 29 мая Дональд Трамп в постах в соцсетях обвинил мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея в слабости из-за событий в городе после убийства полицией безоруженного мужчины и пригрозил ввести силы Национальной гвардии.
Тогда соцсеть Twitter закрыла возможность комментировать, лайкать и шерить этот пост с объяснением, что он нарушает правила соцсети о "прославлении насилия", однако решила не удалять его "в интересах общественности".
26 мая соцсеть Twitter назвала фейком пост Трампа, в котором он раскритиковал идею губернатора Калифорнии о проведении выборов президента с помощью почты, и предложила узнать больше информации о таком виде голосования. Тогда Трамп заявил, что соцсеть вмешивается в выборы и подавляет свободу слова.
После этого Трамп объявил о намерении регулировать социальные сети. А те, что не поддадутся регулированию, пообещал закрыть. 29 мая Трамп издал указ против "цензуры" в соцсетях.
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