Площадь перед Нотр-Дамом впервые открыли через год после пожара

Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара.

Более чем через год после пожара в Соборе Парижской Богоматери площадь перед собором вновь открыли для публики, сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что открытие площади "очень красивый символ", который представляет собой "первый шаг к возвращению Нотр-Дам".

Главной причиной, мешавшей доступу парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара. Уровень концентрации свинца на территории вокруг собора и в близлежащих домах порой превышал допустимые значения в несколько раз.

Это требовало проведения многоступенчатой очистки, в ходе которой, в частности, обрабатывались скамейки, фонари и грунт.