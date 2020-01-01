В США разрешили поэтапное открытие Disneyland

После открытия парка обязательными правилами станут температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland.

Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытия Disneyland начиная с 11 июля, сообщает Reuters.

После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland. Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.

После открытия компания Disney будет поощрять использование бесконтактных платежных систем. А также планирует расширять свои существующие мобильные системы заказов в ресторанах.