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В США разрешили поэтапное открытие Disneyland

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После открытия парка обязательными правилами станут температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland.
Disneyland готовится к открытию
Disneyland готовится к открытию
 
Чиновники американского штата Флорида утвердили планы по поэтапному открытия Disneyland начиная с 11 июля, сообщает Reuters.
 
После открытия парка обязательными правилами станут: температурный скрининг и ношение масок для гостей и работников Disneyland. Также в парке не будут организовывать парады, фейерверки и другие мероприятия, чтобы избежать скопления людей.
 
 
После открытия компания Disney будет поощрять использование бесконтактных платежных систем. А также планирует расширять свои существующие мобильные системы заказов в ресторанах.
 
Напомним, что начиная с января, медиа-развлекательный гигант закрыл тематические парки по всему миру, чтобы ограничить распространение коронавируса. По оценкам компании, Disney потеряла 1 миллиард долларов с января по март из-за закрытия своих тематических парков.
 
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Теги: США, карантин, Disney
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Источник: korrespondent.net

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