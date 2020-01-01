Трамп пообещал признать движение Антифа террористической организацией

В 2018 году участники Антифа избили 38-летнего Пола Уешла. На мужчину напала группа представителей движения, когда он принимал участие в демонстрации в Портленде. Как рассказал потерпевший, нападавшие требовали бросить на землю флаг США, который он держал в руках.

Еще один инцидент с участием Антифа произошел в 2019 году в том же Портленде. Тогда антифашисты избили журналиста и блогера Энди Го, который в своих публикациях обвинял движение в насилии. После того Трамп пообещал признать Антифа террористами, но окончательного решения так и не было.