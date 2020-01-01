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Трамп пообещал признать движение Антифа террористической организацией

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Американский президент также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на "радикальных левых анархистов".
Движение Антифа в США
Движение Антифа в США
 
Дональд Трамп заявил, что США внесут движение Антифа в список террористических организаций. 
 
Американский президент также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на "радикальных левых анархистов".
 
"Поздравляю нашу Нацгвардию с отличной работой, которую они проделали сразу после прибытия в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с "Антифа“ были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь и не было бы никаких проблем!", — написал он в Twitter.
 
Массовые протесты в Миннеаполисе начались 25 мая после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, которого при задержании убил полицейский. Акции, сопровождающиеся погромами и столкновениями с полицией, распространились на многие города США. В ряде из них был объявлен комендантский час и введены войска Нацгвардии.
 
В 2018 году участники Антифа избили 38-летнего Пола Уешла. На мужчину напала группа представителей движения, когда он принимал участие в демонстрации в Портленде. Как рассказал потерпевший, нападавшие требовали бросить на землю флаг США, который он держал в руках.
 
Еще один инцидент с участием Антифа произошел в 2019 году в том же Портленде. Тогда антифашисты избили журналиста и блогера Энди Го, который в своих публикациях обвинял движение в насилии. После того Трамп пообещал признать Антифа террористами, но окончательного решения так и не было.
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Теги: США, протесты, левые, антифашизм, Дональд Трамп, антифашисты
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Источник: korrespondent.net

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