Неизвестный напал с молотком на подростка

Мальчик был доставлен в больницу с молотком, все еще застрявшим в его голове после нападения на на улице.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии Jeff Stapleton/CBC

В Канаде, в городе Виннипег на Селкирк-авеню между улицами Мак-Грегор и Пауэрс, утром в субботу, неизвестный напал с молотком на 15-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает телеканал CBC.

Сообщается, что молодой человек получил серьезную травму из-за застрявшего в голове молотка.

Нападавший скрылся. Медики предупредили родных пострадавшего, что причиненные увечья серьезно скажутся на здоровье подростка в будущем.

По данным полиции, молодой человек стал случайной жертвой нападавшего. Начато расследование, проводится работа по розыску злоумышленника.

Ранее в Нидерландах в городе Схевенинген мужчина напал на прохожих с топором.

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