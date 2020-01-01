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Неизвестный напал с молотком на подростка

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Мальчик был доставлен в больницу с молотком, все еще застрявшим в его голове после нападения на на улице.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии
Jeff Stapleton/CBC

В Канаде, в городе Виннипег на Селкирк-авеню между улицами Мак-Грегор и Пауэрс, утром в субботу, неизвестный напал с молотком на 15-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает телеканал CBC.

Сообщается, что молодой человек получил серьезную травму из-за застрявшего в голове молотка. 

Нападавший скрылся. Медики предупредили родных пострадавшего, что причиненные увечья серьезно скажутся на здоровье подростка в будущем.

 

По данным полиции, молодой человек стал случайной жертвой нападавшего. Начато расследование, проводится работа по розыску злоумышленника.

Ранее в Нидерландах в городе Схевенинген мужчина напал на прохожих с топором. 

Также, ранее в латвийской столице Риге полуголый мужчина с топором разбил стекла двух патрульных машин. Еще сообщалось, что в Польше 35-летний гражданин Украины с топором напал на прохожих. 

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Теги: Канада, подросток, преступление, нападение, преступники, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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