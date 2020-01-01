Неизвестный напал с молотком на подростка
В Канаде, в городе Виннипег на Селкирк-авеню между улицами Мак-Грегор и Пауэрс, утром в субботу, неизвестный напал с молотком на 15-летнего подростка. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает телеканал CBC.
Сообщается, что молодой человек получил серьезную травму из-за застрявшего в голове молотка.
Нападавший скрылся. Медики предупредили родных пострадавшего, что причиненные увечья серьезно скажутся на здоровье подростка в будущем.
По данным полиции, молодой человек стал случайной жертвой нападавшего. Начато расследование, проводится работа по розыску злоумышленника.
Ранее в Нидерландах в городе Схевенинген мужчина напал на прохожих с топором.
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