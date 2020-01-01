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В Британии стадо коров растоптало пенсионера и ранило его жену

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Из-за удаленности места происшествия от дорог пришлось вызывать службу санитарной авиации. Пострадавшую доставили в Ланкастерский Королевский лазарет.
На поле коровы растоптали 82-летнего мужчину
На поле коровы растоптали 82-летнего мужчину
Sgt Paul Evans

В британском графстве Йоркшир стадо коров затоптало пенсионера, который вышел выгуливать своих собак. Инцидент произошел 30 мая недалеко от Риблхеда. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает Yorkshire Live.

Отмечается, что 82-летний мужчина из Фоулриджа вышел вместе со своей 78-летней женой выгуливать собак на поле, где уже паслось стало коров. Пара мешала скоту с телятами, в результате чего животные атаковали мужчину. Пенсионер получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Его супруга получила ранение. Женщину госпитализировали в состоянии шока. 

Ранее обезьяна выгнала египетскую телеведущую из студии во время интервью. 

Также Корреспондент писал о том, что обезьяна на мотоцикле пыталась украсть ребенка.

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Теги: животные, смерть, коровы, нападение, Великобритания, ранение
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Источник: korrespondent.net

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