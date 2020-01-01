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В Грузии восстанавливают работу рестораны и ТРЦ

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Владельцев ресторанов попросили использовать лишь одноразовые скатерти или как можно чаще менять их на чистые.
В Грузии открываются не работавшие более двух месяцев рестораны
В Грузии открываются не работавшие более двух месяцев рестораны

С понедельника на территории Грузии возобновляют работу крупные торговые центры, моллы и рестораны, у которых есть возможность рассаживать гостей под открытым небом, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахари. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает ТАСС

Накануне в Минздраве Грузии разработали ряд рекомендаций о том, как обслуживать клиентов. 

Так, в ресторанах за каждым столом должны сидеть не более шести человек. У гостей должен быть доступ к антисептикам. Скатерти необходимо как можно чаще менять. 

 

В Грузии в связи с пандемией с 21 марта по 22 мая действовал режим чрезвычайного положения. С 27 апреля власти стали постепенно смягчать введенные ранее ограничения.

Всего в стране выявлено 783 случая заражения коронавирусом. Еще трое граждан страны с диагностированной инфекцией доставлены на родину из-за рубежа, 605 человек выздоровели. На карантине находятся почти 2,5 тысяч человек, в стационарах - 301, 12 пациентов умерли.

Ранее официальные лица Украины и Грузии обсудили восстановление туристического сезона в Грузии и оценили готовность страны к приему туристов. 

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Теги: Грузия, карантин, рестораны, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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