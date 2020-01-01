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В Альпах погибли горнолыжники

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Службы спасения Франции зарегистрировали два несчастных случая, которые привели к гибели людей, во французских Альпах.
Два 20-летних лыжника сорвались с вершины Монблан-дю-Такюль.
Два 20-летних лыжника сорвались с вершины Монблан-дю-Такюль.

Во французских Альпах в результате несчастных случаев два человека погибли, еще один пострадал. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает Les Arcs.

По данным СМИ, два двадцатилетних лыжника сорвались с трассы на вершине Монблан-дю-Такюль в воскресенье. По словам спасателей, молодые люди упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, а другой был госпитализирован с легким ранением.

Известно, что погибшего лыжника звали Хьюго Хофф, он был членом местной команды лыжников.

Кроме того, утром спасатели нашли тело шестидесятилетнего мужчины. Выяснилось, что в пятницу мужчина отправился от альпийского приюта Nid d'Aigle к приюту T^ete Rousse, но, вероятно, сорвался с горной дороги и разбился. 

Ранее в Карпатах погибла 58-летня туристка, которая отдыхала в коттедже в селе Быстрец Верховинского района. 

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Теги: смерть, Франция, горы, Альпы, несчастный случай, горнолыжник
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Источник: korrespondent.net

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