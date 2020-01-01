В Греции возобновляют работу кинотеатры, гостиницы и массажные салоны

Отели в Греции будут обязаны хранить информацию о сотрудниках и гостях некоторое время, достаточное для того, чтобы связаться с ними в случае выявления коронавируса.

В Греции с понедельника в рамках очередного этапа послаблений жестких ограничительных мер возобновляют работу гостиницы, летние кинотеатры, бассейны, брачные агентства, поля для гольфа и массажные салоны. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает ТАСС.

Сообщается, что с первого июня открываются все круглогодичные отели. А еще через две недели начнут принимать гостей все виды объектов размещения, в том числе кемпинги и палаточные лагеря.

Меры безопасности на фоне пандемии будут приниматься в обязательном порядке и они обязательны во всех отелях, независимо от их классификации. Среди требований - наличие дежурного врача при гостинице, проведение регулярной дезинфекции, предоставление всем сотрудникам средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в помещениях должна быть гарантирована соцдистанция, с учётом которой нужно расположить мебель, и шезлонги - у бассейнов и на пляжах.

Министерство туризма Греции объявило список стран, которые смогут отправлять туристов с 15 июня рейсами в Афины и Салоники. В список вошли Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия.

Позже будет объявлен расширенный список стран, которым будет разрешено приезжать с 1 июля.

По данным на 31 мая, число инфицированных коронавирусом в Греции с 27 февраля составило 2 917, большая часть из них выздоровела. За три месяца умерли 175 человек с подтвержденной инфекцией.

Ранее сообщалось, что туристическая индустрия Хорватии возобновила работу после карантинных ограничений, действовавших с марта.Также, Испания разрешит въезд иностранным туристам с июля.

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