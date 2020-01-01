В Миннеаполисе полиция задержала водителя, въехавшего в толпу

Грузовик проехал сквозь толпу протестующих, которые вышли на демонстрацию в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.

Полиция задержала водителя, который на грузовике въехал в толпу протестующих. Инцидент произошел в американском Миннеаполисе. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщает телевизионный канал KSTP.

В сообщении полиции говорится, что люди едва успели разбежаться, чтобы не попасть под колеса грузовика.

Автомобиль остановился, едва не задавив людей, после чего протестующие начала окружать его. Некоторые люди попытались попасть внутрь грузовика.

Сообщается, что он был госпитализирован в больницу с травмами. Получил водитель травмы из-за негодования протестующих, которых чуть было не сбил.

По информации полиции, никто из протестующих не пострадал.

В американском Миннеаполисе 31 мая, после разгона демонстрантов сотрудниками полиции, продолжаются акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Местные жители обвиняют в трагедии полицейского, которые задерживал американца и душил его, прижав к земле ногой.

Мужчину заподозрили в том, что он расплатился фальшивой купюрой. На него надели на ручники и уложили на асфальте. В процессе задержания участвали четверо полицейских. Один из них надавил коленом на шею Флойда. Задержанный кричал, что ему трудно дышать, но полицейский не обращал на это внимания.

Вскоре Флойд умер в больнице.

Позже американский президент также возложил ответственность за беспорядки в Миннеаполисе на "радикальных левых анархистов".

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