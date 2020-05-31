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В Голливуде уничтожили звезду Трампа

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Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.
Звезду Трампа вновь уничтожили на Аллее славы в Голливуде
Звезду Трампа вновь уничтожили на Аллее славы в Голливуде
twitter.com/BenjaminEnfield

Неизвестные вандалы разбили звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщил портал The Academy Music Business.

Академия музыкального бизнеса разместила  на своей странице в Twitter то, что осталось от памятника творческим заслугам Дональда Трампа. 

 

В Академии предполагают, что это связано с протестами, которые охватили десятки городов США и сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. 

В июле 2018 года звезда Трампа уже подвергалась нападению хулиганов. Тогда злоумышленник разнес киркой монумент в мелкие куски.

В ноябре 2019 года неизвестная женщина закрасила краской из баллончика имя Дональда Трампа. Звезду очистили от краски, но уже спустя месяц памятник разрисовали свастикой и залили фальшивой кровью. 

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Теги: США, Голливуд, звезда, вандализм, Трамп, Аллея славы, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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