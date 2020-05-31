В Голливуде уничтожили звезду Трампа

Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.

Звезду Трампа вновь уничтожили на Аллее славы в Голливуде twitter.com/BenjaminEnfield

Неизвестные вандалы разбили звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Об этом, в воскресенье, 31 мая, сообщил портал The Academy Music Business.

Академия музыкального бизнеса разместила на своей странице в Twitter то, что осталось от памятника творческим заслугам Дональда Трампа.

Donald Trumps star. pic.twitter.com/2mKjXt7PTj — The Academy Music Business (@BenjaminEnfield) May 31, 2020

В Академии предполагают, что это связано с протестами, которые охватили десятки городов США и сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию.

В июле 2018 года звезда Трампа уже подвергалась нападению хулиганов. Тогда злоумышленник разнес киркой монумент в мелкие куски.

В ноябре 2019 года неизвестная женщина закрасила краской из баллончика имя Дональда Трампа. Звезду очистили от краски, но уже спустя месяц памятник разрисовали свастикой и залили фальшивой кровью.

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