В Великобритании прошли акции протеста из-за гибели в США Джорджа Флойда

Митинги против расизма поддержали в Великобритании, где жители нескольких городов вышли на улицы, возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Тысячи лондонцев, возмущенных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в субботу, 31 мая, вышли на улицы на митинг против расизма и полицейского насилия в США. Они собрались на Трафальгарской площади и у здания посольства Соединенных Штатов. Митингующие держали в руках плакаты с надписями: "Справедливость для Джорджа Флойда", "Я не могу дышать" и "Расизму не место".

Акция носила мирный характер, однако лондонская полиция задержала 23 человек – некоторые из них нарушали правила, действующие во время пандемии коронавируса, а некоторые оскорбляли полицейских. Аналогичные демонстрации прошли в Манчестере и Кардиффе, где на улицы вышли сотни местных жителей.

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Информация об убийстве стала известна общественности благодаря видеозаписям, сделанным прохожими. Полицейский, который его совершил, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Эта трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов по всему США. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия. Были задержаны более 1300 человек.

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