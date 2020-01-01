В Бразилии уже полмиллиона случаев коронавируса

Выздоровели уже более двухсот тысяч, при этом скончались более 29 тысяч. За последние сутки в стране выявлено более 8 тысяч новых заражений.

В Бразилии зафиксировано 506 708 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в понедельник, 1 июня.

При этом 205 371 пациент уже выздоровел, а 29 101 скончался.

Накануне в Бразилии COVID-19 заболело 8268 человек. 267 больных умерли. 272 236 пациентов продолжают бороться с болезнью.

Отметим, что первый случай заболевания в стране выявили 26 февраля.

Напомним, что ранее в мире сменился лидер по заболеваемости COVID-19. Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом - более 22 тысяч новых инфицированных.

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