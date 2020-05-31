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В США 21 штат задействовал Нацгвардию из-за беспорядков

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Массовые протесты охватили уже почти полторы сотни американских городов. Власти все больше привлекают военных.
В США 21 штат задействовал Нацгвардию из-за беспорядков
В США уже 21 штат задействовал Национальную гвардию для урегулирования массовых беспорядков, вызванных смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пишет New York Times.
 
По данным издания, протесты охватили уже около 140 городов. Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введены комендантские часы.
 
 
Напомним, четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.
 
После гибели мужчины в ряде городов вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Власти некоторых городов и штатов ввели чрезвычайное положение и задействовали Нацгвардию. В частности, Миннесота впервые объявила полную мобилизацию Нацгвардии.
 
 

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Теги: США, беспорядки, протесты, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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