В США 21 штат задействовал Нацгвардию из-за беспорядков

По данным издания, протесты охватили уже около 140 городов. Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введены комендантские часы.

Напомним, четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. После гибели мужчины в ряде городов вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Власти некоторых городов и штатов ввели чрезвычайное положение и задействовали Нацгвардию . В частности, Миннесота впервые объявила полную мобилизацию Нацгвардии.