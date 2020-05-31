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В США 21 штат задействовал Нацгвардию из-за беспорядков

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Массовые протесты охватили уже почти полторы сотни американских городов. Власти все больше привлекают военных.
В США 21 штат задействовал Нацгвардию из-за беспорядков
В США 21 штат задействовал Нацгвардию из-за беспорядков
EPA/UPG
В США уже 21 штат задействовал Национальную гвардию для урегулирования массовых беспорядков, вызванных смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, пишет New York Times.

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По данным издания, протесты охватили уже около 140 городов. Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введены комендантские часы.
 
 
Напомним, четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили. Одного из них - Дерека Шовина - взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.
 
После гибели мужчины в ряде городов вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Власти некоторых городов и штатов ввели чрезвычайное положение и задействовали Нацгвардию. В частности, Миннесота впервые объявила полную мобилизацию Нацгвардии.
 
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Теги: США, беспорядки, протесты, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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