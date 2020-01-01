Какие праздники 1 июня 2020: забавные факты и приметы

Международный день защиты детей и, между прочим, Всемирный день родителей, День без алкоголя и День оливок. Какие еще праздники сегодня, 1 июня, - в материале Korrespondent.net.

В первый день лета очень много самых разнообразных, серьезных и не очень, праздников. Также 1 июня произошло много событий и появились на свет интересные личности.

1 июня - 152-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 213 дней.

Какие праздники 1 июня

Международный день защиты детей. Учрежден в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.

Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.

Всемирный день молока. Установлен для признания важности молока как глобальной пищи.

Всемирный день молока. pixabay.com

День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями

День рождения Супермена. Супермен - супергерой комиксов, которые выпускаются компанией DC Comics. Он считается иконой американской культуры.

День без алкоголя в Польше

День Скажи что-нибудь приятное в США

День Подбрось монетку в США

День Подбрось монетку. YouTube

День торта с фундуком в США

День ходьбы босиком в США

День черного медведя в США

День ребенка в КНР

День матери и ребенка в Монголии

День труда на Багамских Островах

День посадки деревьев в Камбодже

День оливок в США

День оливок. pixabay.com

День вооруженных сил Канады

День независимости Самоа

День вооруженных сил Испании. С 2002 года испанская армия отказалась от обязательного призыва и стала профессиональной. Женщины принимаются в армию на равных правах с мужчинами. По последним данным, в испанских Вооруженных силах трудятся 15 144 женщин, что составляет 12,5% от общего количества военных.

День свободы (День Мадарака) в Кении

День победы (День Конституции) в Тунисе

День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба). Предание гласит, что святая Нино жила в Иерусалиме в конце 3 - начале 4 веков. Во сне ей явилась Пресвятая Богородица, вручила крест из виноградных ветвей и благословила на просвещение язычников Иверии. В 319 году святая Нино прибыла в Грузию, начав подвижническую жизнь и неся слово Божие. В 327 году христианство было объявлено государственной религией Грузии.

День пришествия Крестительницы Грузии. newsgeorgia.ge

День президента в Палау

День военно-морского флота Мексики

День Азорских островов в Португалии

День Панча Сила в Индонезии. Панча Сила или Панчасила - официальная индонезийская философская доктрина.

День рождения короля в Малайзии

Что произошло 1 июня

1479 - В Копенгагене открыт первый в Дании университет.

1495 - первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор).

1831 - английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко

1858 - изготовлены первые канадские монеты.

1862 - на всей территории США запрещено рабство.

1880 - в здании банка Нью-Хейвена (штат Коннектикут) установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.

1924 - со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

1927 - всех водителей канадской провинции Онтарио обязали получить водительские права.

1935 - В Англии введен экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.

1938 - вышел первый номер журнала комиксов Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил 10 центов, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел , а художником - Джо Шустер.

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1946 - впервые в Британии выданы телевизионные лицензии; они стоят два фунта стерлинга.

1950 - Фирма грамзаписи Decca Records выпустила первую в мире пластинку на 331/3 об/мин.

1965 - писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

1966 - В Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.

1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).

1980 - начал работу телеканал Теда Тернера - CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.

2001 - В непальской столице Катманду наследный принц Дипендра расстрелял всю свою семью и застрелился сам, при этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи.

Кто родился 1 июня

1804 - Михаил Глинка, композитор, родоначальник русской классической музыки.

1907 - Фрэнк Уиттл, английский инженер-конструктор, "отец" турбореактивного авиадвигателя.

1926 - Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер), американская актриса, певица и модель, секс-символ Америки.

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1937 - Морган Фримен, американский актер и кинорежиссер.

1973 - Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая.

1974 - Аланис Мориссетт, канадская певица.

1979 - Маркус Перссон, шведский программист, создатель Minecraft.

Какой 1 июня праздник по церковному календарю

Сегодня День памяти святого Иоанна, епископа Готфского. Иоанн с детства служил Богу, став монахом уже в юности, а позже - епископом в Готфии. Через 30 лет Иоанн был взят в плен хазарами, овладевшими Готфией, но ему помогли сбежать и спастись от смертной казни. Умер святой свое смертью в глубокой старости.

Какой сегодня народный праздник

В народе День памяти святого Иоанна называется Иван долгий, или Оберег нивы. Сегодня землепашцам нужно было озаботиться сохранностью урожаю от сильных летних ветров. Для этого на рассвете крестьяне выходили в поле и произносили специальные защитные заговоры и молились святому Иоанну.

Традиции и приметы на Ивана Долгого

Громко поют птицы - к скорым проливным дождям.

Дождь с самого утра - к обилию грибов.

Громко кукарекают петухи - к погодным ненастьям и бурям.

Проспите рассвет сегодня - значит, и все лето пройдет мимо.

У кого именины по церковному календарю 1 июня

Сегодня можно смело поздравлять тех, кто носит имя: Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Виктор, Василий, Дмитрий, Георгий, Иван, Ипполит, Игнатий, Корнилий, Матвей, Максим, Митрофан, Михаил, Николай, Павел и Сергей.

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