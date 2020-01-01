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Какие праздники 1 июня 2020: забавные факты и приметы

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Международный день защиты детей и, между прочим, Всемирный день родителей, День без алкоголя и День оливок. Какие еще праздники сегодня, 1 июня, - в материале Korrespondent.net.
Праздники 1 июня 2020
Праздники 1 июня 2020
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В первый день лета очень много самых разнообразных, серьезных и не очень, праздников. Также 1 июня произошло много событий и появились на свет интересные личности.

1 июня - 152-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 213 дней.

Какие праздники 1 июня

  • Международный день защиты детей. Учрежден в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.
  • Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.
  • Всемирный день молока. Установлен для признания важности молока как глобальной пищи.
Всемирный день молока. pixabay.com 
 
  • День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями
  • День рождения Супермена. Супермен - супергерой комиксов, которые выпускаются компанией DC Comics. Он считается иконой американской культуры.
  • День без алкоголя в Польше
  • День Скажи что-нибудь приятное в США
  • День Подбрось монетку в США
День Подбрось монетку. YouTube 
 
  • День торта с фундуком в США
  • День ходьбы босиком в США
  • День черного медведя в США
  • День ребенка в КНР
  • День матери и ребенка в Монголии
  • День труда на Багамских Островах
  • День посадки деревьев в Камбодже
  • День оливок в США
День оливок. pixabay.com 
 
  • День вооруженных сил Канады
  • День независимости Самоа
  • День вооруженных сил Испании. С 2002 года испанская армия отказалась от обязательного призыва и стала профессиональной. Женщины принимаются в армию на равных правах с мужчинами. По последним данным, в испанских Вооруженных силах трудятся 15 144 женщин, что составляет 12,5% от общего количества военных.
  • День свободы (День Мадарака) в Кении
  • День победы (День Конституции) в Тунисе
  • День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба). Предание гласит, что святая Нино жила в Иерусалиме в конце 3 - начале 4 веков. Во сне ей явилась Пресвятая Богородица, вручила крест из виноградных ветвей и благословила на просвещение язычников Иверии. В 319 году святая Нино прибыла в Грузию, начав подвижническую жизнь и неся слово Божие. В 327 году христианство было объявлено государственной религией Грузии.
 День пришествия Крестительницы Грузии. newsgeorgia.ge
 
  • День президента в Палау
  • День военно-морского флота Мексики
  • День Азорских островов в Португалии
  • День Панча Сила в Индонезии. Панча Сила или Панчасила - официальная индонезийская философская доктрина.
  • День рождения короля в Малайзии

Что произошло 1 июня

  • 1479 - В Копенгагене открыт первый в Дании университет.
  • 1495 - первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор).
  • 1831 - английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.
  • 1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко
 
 
  • 1858 - изготовлены первые канадские монеты.
  • 1862 - на всей территории США запрещено рабство.
  • 1880 - в здании банка Нью-Хейвена (штат Коннектикут) установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.
  • 1924 - со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.
  • 1927 - всех водителей канадской провинции Онтарио обязали получить водительские права.
  • 1935 - В Англии введен экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.
  • 1938 - вышел первый номер журнала комиксов Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил 10 центов, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел , а художником - Джо Шустер.
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  • 1946 - впервые в Британии выданы телевизионные лицензии; они стоят два фунта стерлинга.
  • 1950 - Фирма грамзаписи Decca Records выпустила первую в мире пластинку на 331/3 об/мин.
  • 1965 - писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.
  • 1966 - В Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.
  • 1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).
  • 1980 - начал работу телеканал Теда Тернера - CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.
  • 2001 - В непальской столице Катманду наследный принц Дипендра расстрелял всю свою семью и застрелился сам, при этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи.

Кто родился 1 июня

  • 1804 - Михаил Глинка, композитор, родоначальник русской классической музыки.
  • 1907 - Фрэнк Уиттл, английский инженер-конструктор, "отец" турбореактивного авиадвигателя.
  • 1926 - Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер), американская актриса, певица и модель, секс-символ Америки.
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  • 1937 - Морган Фримен, американский актер и кинорежиссер.
  • 1973 - Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая.
  • 1974 - Аланис Мориссетт, канадская певица.
  • 1979 - Маркус Перссон, шведский программист, создатель Minecraft.

Какой 1 июня праздник по церковному календарю

Сегодня День памяти святого Иоанна, епископа Готфского. Иоанн с детства служил Богу, став монахом уже в юности, а позже - епископом в Готфии. Через 30 лет Иоанн был взят в плен хазарами, овладевшими Готфией, но ему помогли сбежать и спастись от смертной казни. Умер святой свое смертью в глубокой старости.

Какой сегодня народный праздник

В народе День памяти святого Иоанна называется Иван долгий, или Оберег нивы. Сегодня землепашцам нужно было озаботиться сохранностью урожаю от сильных летних ветров. Для этого на рассвете крестьяне выходили в поле и произносили специальные защитные заговоры и молились святому Иоанну.

Традиции и приметы на Ивана Долгого

  • Громко поют птицы - к скорым проливным дождям.
  • Дождь с самого утра - к обилию грибов.
  • Громко кукарекают петухи - к погодным ненастьям и бурям.
  • Проспите рассвет сегодня - значит, и все лето пройдет мимо.
pixabay.com 
 

У кого именины по церковному календарю 1 июня

Сегодня можно смело поздравлять тех, кто носит имя: Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Виктор, Василий, Дмитрий, Георгий, Иван, Ипполит, Игнатий, Корнилий, Матвей, Максим, Митрофан, Михаил, Николай, Павел и Сергей.

 pixabay.com
 

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Теги: праздники, праздник, традиции, приметы, календарь, празднование, именины, Календарь событий, дата
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Источник: korrespondent.net

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