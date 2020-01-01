Какие праздники 1 июня 2020: забавные факты и приметы
В первый день лета очень много самых разнообразных, серьезных и не очень, праздников. Также 1 июня произошло много событий и появились на свет интересные личности.
1 июня - 152-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 213 дней.
Какие праздники 1 июня
- Международный день защиты детей. Учрежден в ноябре 1949 года решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. У Международного дня детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, — это символ нашего общего дома.
- Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году.
- Всемирный день молока. Установлен для признания важности молока как глобальной пищи.
- День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями
- День рождения Супермена. Супермен - супергерой комиксов, которые выпускаются компанией DC Comics. Он считается иконой американской культуры.
- День без алкоголя в Польше
- День Скажи что-нибудь приятное в США
- День Подбрось монетку в США
- День торта с фундуком в США
- День ходьбы босиком в США
- День черного медведя в США
- День ребенка в КНР
- День матери и ребенка в Монголии
- День труда на Багамских Островах
- День посадки деревьев в Камбодже
- День оливок в США
- День вооруженных сил Канады
- День независимости Самоа
- День вооруженных сил Испании. С 2002 года испанская армия отказалась от обязательного призыва и стала профессиональной. Женщины принимаются в армию на равных правах с мужчинами. По последним данным, в испанских Вооруженных силах трудятся 15 144 женщин, что составляет 12,5% от общего количества военных.
- День свободы (День Мадарака) в Кении
- День победы (День Конституции) в Тунисе
- День пришествия Крестительницы Грузии (Нинооба). Предание гласит, что святая Нино жила в Иерусалиме в конце 3 - начале 4 веков. Во сне ей явилась Пресвятая Богородица, вручила крест из виноградных ветвей и благословила на просвещение язычников Иверии. В 319 году святая Нино прибыла в Грузию, начав подвижническую жизнь и неся слово Божие. В 327 году христианство было объявлено государственной религией Грузии.
- День президента в Палау
- День военно-морского флота Мексики
- День Азорских островов в Португалии
- День Панча Сила в Индонезии. Панча Сила или Панчасила - официальная индонезийская философская доктрина.
- День рождения короля в Малайзии
Что произошло 1 июня
- 1479 - В Копенгагене открыт первый в Дании университет.
- 1495 - первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор).
- 1831 - английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.
- 1838 - деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко
- 1858 - изготовлены первые канадские монеты.
- 1862 - на всей территории США запрещено рабство.
- 1880 - в здании банка Нью-Хейвена (штат Коннектикут) установлен первый платный телефон - предтеча современных телефонов-автоматов.
- 1924 - со сборочного конвейера сошёл первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.
- 1927 - всех водителей канадской провинции Онтарио обязали получить водительские права.
- 1935 - В Англии введен экзамен на получение водительских прав и автомобильные номера.
- 1938 - вышел первый номер журнала комиксов Action Comics, в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен. Журнал стоил 10 центов, к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел , а художником - Джо Шустер.
- 1946 - впервые в Британии выданы телевизионные лицензии; они стоят два фунта стерлинга.
- 1950 - Фирма грамзаписи Decca Records выпустила первую в мире пластинку на 331/3 об/мин.
- 1965 - писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.
- 1966 - В Канаде состоялась первая трансляция цветного телевидения.
- 1979 - рождение нового независимого африканского государства Зимбабве (бывшая Южная Родезия).
- 1980 - начал работу телеканал Теда Тернера - CNN (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.
- 2001 - В непальской столице Катманду наследный принц Дипендра расстрелял всю свою семью и застрелился сам, при этом погиб король Бирендра и почти все члены королевской семьи.
Кто родился 1 июня
- 1804 - Михаил Глинка, композитор, родоначальник русской классической музыки.
- 1907 - Фрэнк Уиттл, английский инженер-конструктор, "отец" турбореактивного авиадвигателя.
- 1926 - Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Бейкер), американская актриса, певица и модель, секс-символ Америки.
- 1937 - Морган Фримен, американский актер и кинорежиссер.
- 1973 - Хайди Клум, немецкая супермодель, актриса и телеведущая.
- 1974 - Аланис Мориссетт, канадская певица.
- 1979 - Маркус Перссон, шведский программист, создатель Minecraft.
Какой 1 июня праздник по церковному календарю
Сегодня День памяти святого Иоанна, епископа Готфского. Иоанн с детства служил Богу, став монахом уже в юности, а позже - епископом в Готфии. Через 30 лет Иоанн был взят в плен хазарами, овладевшими Готфией, но ему помогли сбежать и спастись от смертной казни. Умер святой свое смертью в глубокой старости.
Какой сегодня народный праздник
В народе День памяти святого Иоанна называется Иван долгий, или Оберег нивы. Сегодня землепашцам нужно было озаботиться сохранностью урожаю от сильных летних ветров. Для этого на рассвете крестьяне выходили в поле и произносили специальные защитные заговоры и молились святому Иоанну.
Традиции и приметы на Ивана Долгого
- Громко поют птицы - к скорым проливным дождям.
- Дождь с самого утра - к обилию грибов.
- Громко кукарекают петухи - к погодным ненастьям и бурям.
- Проспите рассвет сегодня - значит, и все лето пройдет мимо.
У кого именины по церковному календарю 1 июня
Сегодня можно смело поздравлять тех, кто носит имя: Александр, Анастасия, Антон, Валентин, Виктор, Василий, Дмитрий, Георгий, Иван, Ипполит, Игнатий, Корнилий, Матвей, Максим, Митрофан, Михаил, Николай, Павел и Сергей.
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