В Армении коронавирус обнаружили у премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья заразились коронавирусом. Об этом он сам сообщил в понедельник, 1 июня, в Facebook .

"У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - отметил он.

Пашинян считает, что по всей вероятности он заразился во время рабочего совещания.

"Поскольку я соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства. Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности - носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки", - подчеркнул он.

С начала пандемии в Армении коронавирусом заболели 9 282 человека, 3 386 выздоровели, 131 пациент скончался.

Ранее стало известно, что бельгийский принц Иоахим заразился COVID-19 во время визита в Испанию.