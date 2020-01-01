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В Армении коронавирус обнаружили у премьер-министра

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Заболевание также выявили у семьи Пашиняна. Премьер считает, что заразился во время рабочего совещания.
У Пашиняна и его родных симптомов заболевания нет
У Пашиняна и его родных симптомов заболевания нет
facebook.com/pg/nikol.pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья заразились коронавирусом. Об этом он сам сообщил в понедельник, 1 июня, в Facebook.

"У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - отметил он.

Пашинян считает, что по всей вероятности он заразился во время рабочего совещания.

"Поскольку я соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников правительства. Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности - носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки", - подчеркнул он.

С начала пандемии в Армении коронавирусом заболели 9 282 человека, 3 386 выздоровели, 131 пациент скончался.  

Ранее стало известно, что бельгийский принц Иоахим заразился COVID-19 во время визита в Испанию.

 

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Теги: Армения, премьер-министр, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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