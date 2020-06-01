Водителем грузовика, въехавшего в толпу в США, оказался украинец

Грузовик на большой скорости ехал по мосту, где собрались протестующие. Они успели разбежаться.

Водителем грузовика, который накануне вечером въехал в толпу протестующих в американском Миннеаполисе, оказался выходец из Украины Богдан Вечирко, сообщает CNN.

Инцидент произошел на мосту, при въезде в город. Никто из протестующих не пострадал.

В Департаменте общественной безопасности действия Вечирко назвали "подстрекательством толпы мирных демонстрантов". Ему предъявили обвинения в нападении. Вечирко задержали без права на освобождение под залог.

По данным издания Vinograd.us, Вечирко - выходец из Винницкой области.

Ранее в сети появилось видео, как в Далласе толпа избила мужчину, пытавшегося с мачете защитить свой бизнес.

По последним данным, массовые протесты, вызванные смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, охватили почти 150 американских городов, 21 штат задействовал Нацгвардию.

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