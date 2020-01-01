Львы в зоопарке изувечили смотрительницу

Работницу зоопарка нашли без сознания в вольере со львами. У нее были "жуткие раны". Женщину срочно госпитализировали.

Зоопарк готовился к открытию после ослабления ограничений с COVID-19 southcoastregister.com.au

В зоопарке австралийского города Шолхейвен в штате Новый Южный Уэльс два льва напали на работницу заведения. Хищники серьезно изувечили женщину. Она была госпитализирована в медучрежедние на вертолете, пишет South Coast Register.

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35-летнюю Дженифер Браун обнаружили утром. Она лежала без сознания в вольере со львами.

Судя по всему, смотрительница зашла к хищным животным, чтобы сделать уборку. Однако, что спровоцировало нападение львов, не сообщается.

В зоопарк прибыли медики и на вертолете женщину доставили в больницу. У Браун на голове и шее – глубокие раны. Она находится критическом, но стабильном состоянии.

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“Два сотрудника зоопарка отвлекли хищников, благодаря чему спасатели смогли оперативно помочь пострадавшей… Женщина очень серьезно пострадала, на ее теле были жуткие раны“, - рассказал работник скорой помощи Фей Стокмен.

В зоопарке ситуацию не комментируют. Ведется расследование.

Напомним, что свободно гуляющих по городу львов сняли в Индии.

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