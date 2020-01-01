Журналисты попали под обстрел полиции в Миннеаполисе

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США.

Протесты и беспорядки в Миннеаполисе продолжаются уже несколько дней

Съемочная команда Deutsche Welle попала под обстрел во время протестов в американском Миннеаполисе. За несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая, корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Фёрг были обстреляны полицией.

На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации.

"Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - сообщил Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Зимонс сообщил, что незадолго инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала. 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

Съемочная группа телеканала CNN была задержана в Миннеаполисе 29 мая, когда вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

Напомним, протесты в Миннеаполис начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией в реанимации. Мужчина умер после того, как один из полицейских прижал коленом его шею.

Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Происходящее сняли на видео очевидцы, умолявшие копа убрать колено, но тот сделал это только после прибытия медиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet