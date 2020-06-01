Беспорядки в США: в Чикаго за три дня погибли 16 человек

За несколько дней в городе произошло несколько инцидентов с огнестрельным оружием, во время которых 16 человек были убиты.

В американском Чикаго за последние три дня произошли несколько инцидентов со стрельбой, в которых погибли 16 человек, еще по меньшей мере 30 ранены. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что последний инцидент был зафиксирован в воскресенье днем.

В настоящий момент в Чикаго действует комендантский час, введенный из-за протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского. Кроме того, мэр города Лори Лайтфут заявила в воскресенье, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.

По последним данным, массовые протесты, вызванные смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, охватили почти 150 американских городов, 21 штат задействовал Нацгвардию.

Напомним, Джордж Флойд умер после задержания полицией в реанимации. Мужчина умер после того, как один из полицейских прижал коленом его шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Происходящее сняли на видео очевидцы, умолявшие копа убрать колено, но тот сделал это только после прибытия медиков. Полицейских отстранили от работы, ведется расследование.

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