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Беспорядки в США: в Чикаго за три дня погибли 16 человек

Комментариев: 4
За несколько дней в городе произошло несколько инцидентов с огнестрельным оружием, во время которых 16 человек были убиты.
Место стрельбы в Чикаго
Место стрельбы в Чикаго
Getty Images

В американском Чикаго за последние три дня произошли несколько инцидентов со стрельбой, в которых погибли 16 человек, еще по меньшей мере 30 ранены. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что последний инцидент был зафиксирован в воскресенье днем.

В настоящий момент в Чикаго действует комендантский час, введенный из-за протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полицейского. Кроме того, мэр города Лори Лайтфут заявила в воскресенье, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.

По последним данным, массовые протесты, вызванные смертью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, охватили почти 150 американских городов, 21 штат задействовал Нацгвардию.

Напомним, Джордж Флойд умер после задержания полицией в реанимации. Мужчина умер после того, как один из полицейских прижал коленом его шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Происходящее сняли на видео очевидцы, умолявшие копа убрать колено, но тот сделал это только после прибытия медиков. Полицейских отстранили от работы, ведется расследование.

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Теги: США, протесты, стрельба, Чикаго
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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СливнойБачок    01.06.2020, 14:58
Оценка:  +1
СливнойБачок
OKКогда Чёрный полицейский убивает Белого человека никто ничего не разрушает , не бьёт невиновных людей и не ворует.
Чёрным мразям лишь дай повод.
СливнойБачок    01.06.2020, 14:57
Оценка:  +1
СливнойБачок
OK.По статистике,в США, полицейские убивают больше Белых людей, нежели все остальные Рассы вместе взяты. Эту ситуацию просто испоьзовали Демократы-Либералы и Китай против Трампа.
Zukoxress    01.06.2020, 14:41
Оценка:  -25
Zukoxress
Почему молчит мировая общественность?Где призывы к переговорам с американским Майданом?Где осуждение действий властей США?Где санкции против США?Ааааааааааааа,двойные стандарты...Тогда всё ясно.
navigator2    01.06.2020, 14:57
Оценка:  +1
navigator2
а би що лапнуть, зайва хромосома і та не працює
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