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Беспорядки в США: число арестованных превысило четыре тысячи

Комментариев: 1
Протестующих арестовывали за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа.
Массовые задержания в Миннеаполисе
Массовые задержания в Миннеаполисе

В США за несколько дней протестов, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, правоохранители арестовали свыше 4,1 тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 1 июня.

Людей арестовывали за разные правонарушения, в том числе за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. Больше всего арестованных – в Лос-Анжелесе (931), Нью-Йорке (790) и Хьюстоне (511).

 
 

Напомним, масштабные протесты в США начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после задержания полицией в реанимации. Он скончался после того, как один из полицейских прижал коленом его шею.

Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Происходящее сняли на видео очевидцы, умолявшие копа убрать колено, но тот сделал это только после прибытия медиков.

После гибели мужчины вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Власти некоторых городов и штатов ввели чрезвычайное положение и задействовали Нацгвардию.

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Теги: США, протесты, протест, задержание, акции протеста, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Zukoxress    01.06.2020, 15:14
Оценка:  -22
Zukoxress
Куда смотрит мировая общественность!Где осуждение?Где санкции?Где призывы услышать волю народа,собравшегося на американский Майдан? Ведь львиная доля этих арестованых-студенты-"анижед ети"!Двойные стандарты???
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