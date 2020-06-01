Беспорядки в США: число арестованных превысило четыре тысячи

Протестующих арестовывали за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа.

В США за несколько дней протестов, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, правоохранители арестовали свыше 4,1 тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 1 июня.

Людей арестовывали за разные правонарушения, в том числе за мародерство, блокирование дорог и нарушение комендантского часа. Больше всего арестованных – в Лос-Анжелесе (931), Нью-Йорке (790) и Хьюстоне (511).

Напомним, масштабные протесты в США начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд умер в Миннеаполисе после задержания полицией в реанимации. Он скончался после того, как один из полицейских прижал коленом его шею.

Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Происходящее сняли на видео очевидцы, умолявшие копа убрать колено, но тот сделал это только после прибытия медиков.

После гибели мужчины вспыхнули протесты, переросшие в беспорядки. Власти некоторых городов и штатов ввели чрезвычайное положение и задействовали Нацгвардию.

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