В Норвегии и Финляндии разрешили работу баров

В Финляндии бары могут принимать лишь половину от обычного числа посетителей. В барах Норвегии не должно быть более чем 20 человек.

Власти Финляндии и Норвегии власти разрешили возобновить работу баров с 1 июня при соблюдении ряда ограничений. Об этом в понедельник сообщает Интерфакс.

Указано, что в Финляндии существует 10 тысяч баров и ресторанов, куда с 4 апреля из-за пандемии коронавируса запретили пускать посетителей. Теперь же они вновь могут принимать клиентов. Но до конца октября эти заведения могут обслуживать лишь половину от обычного числа посетителей.

В то же время на открытых террасах и во двориках ограничений на прием посетителей нет: пришедшим лишь рекомендуется сохранять дистанцию.

Также власти, исходя из гигиенических соображений, пока не разрешили возобновить работу закусочных с самообслуживанием.

В свою очередь в Норвегии разрешили посещение баров, однако посетителей не должно быть более чем 20 человек, и они обязаны соблюдать дистанцию в 1 м, за исключением людей, постоянно живущих вместе. Самообслуживание не допускается, а столы и стулья должны регулярно дезинфицироваться.

Напомним, с начала пандемии коронавируса в Финляндии зафиксировано 6 885 случаев заражения и 320 умерших. В Норвегии эти показатели соответственно – 8 440 и 236.

Напомним, что ранее в мире сменился лидер по заболеваемости COVID-19. Бразилия обошла США по суточному показателю заболеваемости коронавирусом – более 22 тысяч новых инфицированных.

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