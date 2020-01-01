Момент кровной мести на Кавказе попал на видео

В Ингушетии произошло резонансное убийство, связанное с кровной местью. История началась больше пяти лет назад.

Расстрел из кровной мести на Кавказе попало на видео. Видео опубликовано в Телеграм-канале Baza.

На кадрах виден расстрел из автоматического оружия, устроенный человеком в белом автомобиле. Жертва находилась в автомобиле серебристого цвета. После стрельбы авто останавливается посреди трассы, стрелок догоняет его и выпускает еще одну очередь.

Преступление совершено в Ингушетии. Погибший - Башир Падиев из села Яндаре.

В 2014 году его брат Хизир Падиев в ходе перестрелки убил одного из братьев Олиговых, еще двое получили ранения. Его посадили в тюрьму за убийство, а сейчас кровная месть настигла его брата Башира.

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