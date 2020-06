Протесты в США: полиция в ряде городов присоединилась к акциям

В США полиция в ряде городов присоединяются к акциям протеста против полицейского насилия к темнокожим американцам. Об этом сообщает NBC в понедельник, 1 июня.

Читай также: Беспорядки в США: число арестованных превысило четыре тысячи

В частности, полиция поступала так в последние несколько дней в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Мичиган, Оклахома, Техас.

“Видео с нью-йоркскими полицейскими, преклонившими колени на улице в воскресенье вместе с демонстрантами, - свидетельство раскола, произошедшего в рядах американских правоохранительных органов, который проявился в том, что некоторые стражи порядка осудили действия своих коллег, приведших к смерти Флойда, и присоединились к протестующим“, - сказано в публикации.

“Смерь Флойда должны осудить все сотрудники правоохранительных органов“, - заявил начальник полиции Хьюстона, штат Техас, где вырос убитый полицией Джордж Флойд и теперь проживает его семья, Арт Асевидо.

Читай также: Apple закрыла свои магазины в США из-за вандализма

В прошлую субботу он принял участие в марше протеста, прошедшем в городе. Асевидо публично выразил поддержку тем, кого возмутил произошедший в Миннеаполисе 25 мая инцидент.

В то же время, в городе Флинт-Тауншип, штат Мичиган, шериф округа Дженеси Крис Свансон, когда демонстранты в субботу подошли к зданию полицейского участка, вышел им навстречу и снял шлем.

“Мы на самом деле хотим быть сейчас с вами“, - сказал Свансон.

В Санта-Крус, штат Калифорния, глава полиции Энди Миллс вместе с мэром Джастином Каммингсом тоже присоединились к маршу, чтобы “привлечь внимание в насильственным действиям в отношении афроамериканцев“.

Amazing scene unfolding in Flint, Twp, Michigan. Genesee County Sheriff Chris Swanson has joined protesters in a peaceful march. Read More: https://t.co/4ioyUnymNv @MichStatePolice @GovWhitmer pic.twitter.com/nMCVuXQ0TZ