Известные достопримечательности Италии впервые открыты после карантина

Посещение достопримечательностей для туристов и итальянцев возможно при условии соблюдения мер безопасности.

Для туристов доступ к достопримечательностям откроют с 3 июня

До 3 июня памятники будут доступны только для местных жителей.

С понедельника, 1 июня, снова доступен римский Колизей и Ватиканские музеи, также открывается главная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти художника эпохи Возрождения Рафаэля.

Галерея Уффици во Флоренции откроется 3 июня, а галерея Академии, где находится статуя Давида, 2 июня. Читай также: Уникальные пещеры в Тернопольской области хотят внести в перечень объектов ЮНЕСКО Перед этим, еще в конце мая, открыли Пизанскую башню, Палаццо Питти во Флоренции и археологический парк Помпеи, который работает уже неделю.

Для посещения объектов нужно соблюдать строгие меры безопасности. Посетители Колизея должны будут покупать билеты онлайн, носить маски и измерять температуру на входе.

Пизанская башня позволяет одновременно вход только 15 посетителям, которые должны носить маски и электронное устройство, предупреждающее их, если они находятся на расстоянии метра от другого человека.

Все достопримечательности или требуют, или рекомендуют бронирование заранее, количество посетителей ограничено.

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