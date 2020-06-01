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Известные достопримечательности Италии впервые открыты после карантина

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Посещение достопримечательностей для туристов и итальянцев возможно при условии соблюдения мер безопасности.
Для туристов доступ к достопримечательностям откроют с 3 июня
Для туристов доступ к достопримечательностям откроют с 3 июня
В Италии множество культурных достопримечательностей снова открыты после трех месяцев карантина, но с мерами безопасности. Об этом сообщает The Local.

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До 3 июня памятники будут доступны только для местных жителей.
 
С понедельника, 1 июня, снова доступен римский Колизей и Ватиканские музеи, также открывается главная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти художника эпохи Возрождения Рафаэля.
 
Галерея Уффици во Флоренции откроется 3 июня, а галерея Академии, где находится статуя Давида, 2 июня.

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Перед этим, еще в конце мая, открыли Пизанскую башню, Палаццо Питти во Флоренции и археологический парк Помпеи, который работает уже неделю.

Для посещения объектов нужно соблюдать строгие меры безопасности. Посетители Колизея должны будут покупать билеты онлайн, носить маски и измерять температуру на входе.
 
Пизанская башня позволяет одновременно вход только 15 посетителям, которые должны носить маски и электронное устройство, предупреждающее их, если они находятся на расстоянии метра от другого человека.
 
Все достопримечательности или требуют, или рекомендуют бронирование заранее, количество посетителей ограничено.
 

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Теги: Италия, карантин, достопримечательности, музеи
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Источник: korrespondent.net

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