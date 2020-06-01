Известные достопримечательности Италии впервые открыты после карантина
Посещение достопримечательностей для туристов и итальянцев возможно при условии соблюдения мер безопасности.
В Италии множество культурных достопримечательностей снова открыты после трех месяцев карантина, но с мерами безопасности. Об этом сообщает The Local.
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До 3 июня памятники будут доступны только для местных жителей.
С понедельника, 1 июня, снова доступен римский Колизей и Ватиканские музеи, также открывается главная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти художника эпохи Возрождения Рафаэля.
Галерея Уффици во Флоренции откроется 3 июня, а галерея Академии, где находится статуя Давида, 2 июня.
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Перед этим, еще в конце мая, открыли Пизанскую башню, Палаццо Питти во Флоренции и археологический парк Помпеи, который работает уже неделю.
Для посещения объектов нужно соблюдать строгие меры безопасности. Посетители Колизея должны будут покупать билеты онлайн, носить маски и измерять температуру на входе.
Пизанская башня позволяет одновременно вход только 15 посетителям, которые должны носить маски и электронное устройство, предупреждающее их, если они находятся на расстоянии метра от другого человека.
Все достопримечательности или требуют, или рекомендуют бронирование заранее, количество посетителей ограничено.
Напомним, во второй половине мая в Италии двери для посетителей открыли 14 музеев страны.
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