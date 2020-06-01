В России рухнул железнодорожный мост
В России обрушился железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в понедельник, 1 июня.
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Отмечается, что сегодня в 14:30 (время совпадает с киевским) надводная часть моста обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора моста.
В результате инцидента никто не пострадал.
В минувшую субботу река Кола вышла из берегов из-за интенсивного таяния снега и сместила опоры железнодорожного моста. В результате грузовые и пассажирские перевозки на перегоне Выходной – Кола от станции Выходной до станции Мурманск были приостановлены. Велись восстановительные работы, но российские ремонтники не смогли спасти мост.
Подчеркивается, что в результате обрушения моста никто не пострадал.
Местное издание Hibiny.com обнародовало видео с места инцидента, снабдив его короткой подписью: “Железнодорожный мост через Колу – всё“.
Ранее в российском Оренбурге рухнул мост из-за колонны грузовиков. Тогда пострадали два человека.
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В ней не Кока-Кола.
Мост она подмыла,
Вот какая сила!