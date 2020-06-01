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В России рухнул железнодорожный мост

Комментариев: 3
Мост через реку Кола обрушился из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора.
Железнодорожный мост через реку Колу – всё
Железнодорожный мост через реку Колу – всё
МЧС РФ

В России обрушился железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ в понедельник, 1 июня.

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Отмечается, что сегодня в 14:30 (время совпадает с киевским) надводная часть моста обрушилась из-за того, что не выдержала пострадавшая в результате паводка опора моста.

В результате инцидента никто не пострадал.

В минувшую субботу река Кола вышла из берегов из-за интенсивного таяния снега и сместила опоры железнодорожного моста. В результате грузовые и пассажирские перевозки на перегоне Выходной – Кола от станции Выходной до станции Мурманск были приостановлены. Велись восстановительные работы, но российские ремонтники не смогли спасти мост.

Подчеркивается, что в результате обрушения моста никто не пострадал.

Местное издание Hibiny.com обнародовало видео с места инцидента, снабдив его короткой подписью: “Железнодорожный мост через Колу – всё“.

Ранее в российском Оренбурге рухнул мост из-за колонны грузовиков. Тогда пострадали два человека.

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Теги: Россия, МЧС, видео, мост, фото, авария, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Woodbrother    01.06.2020, 18:50
Оценка:  0
Woodbrother
АналоГовнет оказался не совсем Говнетом.
Глод    01.06.2020, 18:50
Оценка:  +1
Глод
Течёт речка Кола,
В ней не Кока-Кола.
Мост она подмыла,
Вот какая сила!
autsaider_gigimo    01.06.2020, 17:58
Оценка:  +1
autsaider_gigimo
Как это скрепно!
МаксимУм    01.06.2020, 17:49
Оценка:  +1
МаксимУм
Это Трамп виноват со своей американской колой...
ЗаелоПластинку    01.06.2020, 17:44
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Странно, передовая, самая сильная страна, а мосты сыпятся как у нас. Может их обманывают по телевизору? Та нет, не может быть!
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