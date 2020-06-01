Путин назначил новую дату голосования по поправкам к Конституции РФ

Российские власти рассматривают возможность растянуть голосование по поправкам в Конституцию РФ на семь дней.

Путин проводит совещание с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ Пресс-служба Кремля

Российский президент Владимир Путин объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 1 июня.

Путин считает, что 1 июля – это "безупречная дата" для голосования по поправкам в Конституцию как с юридической точки зрения, так и исходя из санитарных соображений.

По его словам, что если дата проведения голосования будет объявлена сегодня, то у граждан будет 30 суток на то, чтобы вернуться ко всем поправкам и определить свое отношение к сделанным предложениям.

"И второе – на фоне меняющейся ситуации и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией, в борьбе с эпидемией нам все-таки есть возможность – впереди целый месяц еще – предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации", – сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

В свою очередь председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова предложила провести общероссийское голосование 1 июля, но начать процедуру за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках. Таким образом, голосование может продлиться на целую неделю.

В России разрешили голосовать по почте во время пандемии

Напомним, 22 апреля в России должно было состояться голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. Но Путин отменил его из-за тяжелой ситуации с коронавирусом.

Как известно, Россия находится среди лидеров по числу инфицированных COVID-19 в мире, уступая лишь США и Бразилии.

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