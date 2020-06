Неделя протестов в США. Как бунт изменит страну

Проблема расизма далеко не нова для США, но протестов такого масштаба Америка не видела уже более 50 лет, они выливаются в ожесточенные столкновения с полицией, грабежи и погромы.

Америка не видела подобного с далеких 1960-х. Погромы, мародерства, столкновения с полицией – по всей стране уже неделю не прекращаются протесты. Начались они из-за очередного расистского скандала. Афроамериканец Джордж Флойд был задержан в Миннеаполисе по подозрению в использовании фальшивой купюры в 20 долларов. Во время задержания полицейский около семи минут стоял коленом у него на шее. Флойд кричал, что задыхается, потерял сознание и вскоре умер. Из Миннеаполиса акции против полицейского насилия и расизма перекатились в другие города США. Во многих уже объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Старые проблемы

В последние годы расовые бунты – привычное дело для Америки. Еще свежи в памяти примеры Шарлотт, Балтимора, Фергюсона и других городах. Совсем недавно от выстрелов полицейских в постели в своей собственной квартире погибла 26-летняя Бриона Тэйлор. Протесты по этому поводу уже шли до начала событий в Миннеаполисе. В самом же Миннеаполисе еще в 2016 году от рук полицейского погиб Филандо Кастиле, тоже афроамериканец.

Так что социальный взрыв после убийства Джорджа Флойда, которое еще и полностью запечатлено на видео, эксперты называют неизбежным.

Огромные масштабы

Более четырех тысяч участников акций были задержаны, пятеро погибли. Уже больше половины штатов мобилизовали национальную гвардию.

В Вашингтоне, несмотря на комендантский час, на площади Лафайет, примыкающей к Белому дому, демонстранты обираются три дня подряд. Афроамериканцев - не больше трети, остальные манифестанты - вполне благополучные на вид молодые белые американцы.

В Вашингтоне в первую же ночь демонстранты подожгли несколько мусорных баков, сожгли одну машину и разбили витрины нескольких магазинов. В сторону полицейского оцепления, окружившего Белый дом, периодически летят петарды. Полиция, сотрудники Секретной службы и подразделения Национальной гвардии в ответ применяют слезоточивый газ.

В Атланте манифестанты поджигали полицейские машины, в Детройте неизвестный открыл стрельбу, в результате которой погиб 19-летний юноша. В Лос-Анджелесе были разгромлены несколько десятков магазинов, блокировано шоссе, а в Портленде демонстранты подожгли здание суда. При этом в нью-йоркском Бруклине всего 20 протестующих встали цепью перед магазином Target, не дав его разгромить.

Полиция поддерживает протесты

В Майами, в центре Нью-Йорка и еще нескольких городов США полицейские поддержали протестующих, отложив в сторону дубинки и защитные каски, и встав на одно колено в знак поддержки движения "Жизнь чернокожих имеет значение".

Мэр Вашингтона во время пресс-конференции в воскресенье заявила о том, что она поддерживает демонстрантов, но призывает их "не разрушать" город.

"Мы, разумеется, понимаем и разделяем чувства людей, которые возмущены убийством в Миннеаполисе на прошлой неделе, - сказала Мюриэл Боузер. - Это убийство не было первым. Люди выражают свое возмущение и требуют принятия адекватных мер. Но мы также не хотим, чтобы наш город был разрушен".

Проблемы у Трампа

Большинство протестующих связывает расовые проблемы как раз с президентом США Дональдом Трампом. На акциях часто скандируют "Хей хей, хо хо, Дональд Трамп должен уйти!" (Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go!).

Вместо призывов к примирению Трамп говорит о восстановлении закона и порядка.

По данным американских журналистов, в пятницу Дональд Трамп по рекомендации сотрудников Секретной службы был вынужден покинуть жилую часть Белого дома, в целях безопасности его препроводили в секретный бункер, где он провел более часа.

В беспорядках президент США обвиняет своих противников - демократов, призвав руководителей регионов "быть намного жестче". В противном случае, по словам президента США, он может использовать "безграничную силу наших военных" или призвать на помощь своих сторонников.

Протесты уже стали значительной частью политической повестки в США и это накануне президентских выборов. От того, как кандидаты в президенты учтут протестные настроения в своих программах, будут зависеть и их шансы на победу.