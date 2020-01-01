В Британии нашли новый способ остановить коронавирус

Микробиолог из британского университета Уильям Кивил делает акцент на обеззараживающих свойствах меди.

В борьбе с распространением коронавируса будет эффективно использовать обеззараживающие свойства меди. Об этом заявил старший микробиолог из Университета Саутгемптона (Великобритания) Уильям Кивил, пишет Times.

Специалист отметил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди умирает уже через четыре часа.

По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК.

"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", — сказал Кивил.

Как сообщалось, в некоторых странах стали использовать необычный способ дезинфекции салонов транспорта от коронавируса – их обрабатывают озоном.