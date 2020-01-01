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В Британии нашли новый способ остановить коронавирус

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Микробиолог из британского университета Уильям Кивил делает акцент на обеззараживающих свойствах меди.
Вирус на медных поверхностях умирает гораздо быстрее
Вирус на медных поверхностях умирает гораздо быстрее
 
В борьбе с распространением коронавируса будет эффективно использовать обеззараживающие свойства меди. Об этом заявил старший микробиолог из Университета Саутгемптона  (Великобритания) Уильям Кивил, пишет Times.
 
Специалист отметил, что вирус, который на стальных и пластиковых поверхностях держится до 72 часов, на меди умирает уже через четыре часа. 
 
По его словам, это связано с тем, что ионы металла атакуют липидную мембрану вируса, а затем, проникая внутрь, полностью уничтожает его ДНК.
 
"Дверные ручки, лестничные перила в общественных зданиях, а также поручни в автобусах и поездах должны иметь медные элементы", — сказал Кивил.
 
Как сообщалось, в некоторых странах стали использовать необычный способ дезинфекции салонов транспорта от коронавируса – их обрабатывают озоном.
 
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Теги: ученые, университет, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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