На базе ВВС США произошла стрельба, есть убитые

Фамилии погибших командование базы обещает обнародовать через сутки, ведется расследование.

Инцидент со стрельбой произошел в понедельник, 1 июня на военно-воздушной базе Grand Forks в штате Северная Дакота. Б этом говорится в сообщении командования базы.

Стрельба началась в 4:30 утра по местному времени, в результате убито не менее двух военнослужащих, их имена обещают обнародовать через сутки.

"Аварийные службы базы отреагировали на происшествие, сдержали его и считают, что в настоящее время нет никакого риска для другого персонала", - говорится в сообщении. Также командование Grand Forks сообщило, что ведется расследование инцидента.

Напомним, стрельба на КПП базы ВМС США произошла 21 мая, была ранена военнослужащая ВМС США. Первоначально ее госпитализировали, однако позднее выписали. Открывший огонь мужчина был убит в перестрелке. На этой базе проходят подготовку пилоты ВМС США. А в декабре прошлого года в результате стрельбы на территории авиабазы Пенсакола погибли три человека и восемь были ранены. Неизвестного, который открыл стрельбу, убили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Позже сообщалось, что атаку совершил саудовский военный.