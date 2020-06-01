Трамп и Путин обсудили борьбу с пандемией

Президенты в телефонном режиме обсудили сотрудничество в космической сфере, саммит G7 и сделку ОПЕК+.

Путин обсудил с Трампом меры по борьбе с коронавирусом Getty Images

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 1 июня.

"Проведен обмен мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин выразил признательность в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких", - передают в Кремле.

Путин в разговоре с Трампом отметил важность активизации диалога в области стратегической стабильности. В частности, российский президент отметил, что сделка ОПЕК+ ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

"Рассмотрено положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК плюс. Констатировано, что эта многосторонняя договоренность, достигнутая при активной поддержке президентов России и США, ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен", - сказано в сообщении.

В свою очередь, Трамп проинформировал Путина о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.

Наконец, президенты подтвердили обоюдный настрой на развитие сотрудничества в космической сфере.

Напомним, что в США инициируют ужесточение санкций против РФ. Конгрессмены представили документ о введении персональных санкций за нарушения прав человека в рамках акта Магнитского.

Также сообщалось, что США не отменили пошлины на кремний из России. Отмена пошлин, введенных еще в 2003 году, нанесет стране материальный ущерб, считает американская Комиссия по международной торговле.

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