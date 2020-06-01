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В Испании за сутки никто не умер от коронавируса

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В предыдущие несколько дней органами здравоохранения фиксировалось по одному летальному исходу за сутки.
Эпидемия коронавируса в Испании идет на убыль
Эпидемия коронавируса в Испании идет на убыль
 
Летальный исход в результате заболевания COVID-19 не регистрировался испанскими органами здравоохранения за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило министерство здравоохранения страны. 
 
По его данным, с начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, в том числе за последние семь дней – 35. 
 
Точно такая же цифра 27 127 указывается в сводке за воскресенье, 31 мая. При этом за последние сутки зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье сообщалось о 96 новых пациентах. 
 
За неделю в больницы поступили 245 новых пациентов, в том числе девять – в реанимацию. С начала эпидемии выявлены 239 638 случаев при помощи тестов ПЦР.
 
Напомним, ранее испанский Минздрав второй день подряд сообщал об одном умершем за сутки. За последнюю неделю в Испании от заболевания коронавирусом умерло 38 человек. Всего в стране было зарегистрировано 27 119 летальных случаев. 
 
Как сообщалось, Испания пересмотрела статистику по коронавирусу. Умерших от коронавирусной инфекции в Испании оказалось меньше после пересчета данных. Ранее некоторые случаи по ошибке были учтены дважды.

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Теги: Испания, смерть, эпидемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    01.06.2020, 20:01
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Заипли вы уже своим коронавирусом!Всё-равно все помрём со временем!
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