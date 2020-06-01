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В Италии минимум зараженных COVID с февраля

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Прирост заболевших коронавирусом в стране за последние сутки самый минимальный с 26 февраля.
Зафиксировано всего 178 новых случаев за сутки
Зафиксировано всего 178 новых случаев за сутки
 
В Италии за минувшие сутки зафиксировали минимальное число зараженных коронавирусом с феврался месяца - лишь 178 новых случаев COVID. Об этом сообщает ANSA.
 
"Общее количество подтвержденных случаев в целом - 233 197, прирост по сравнению со вчерашним днем составляет лишь 178 случаев (самый низкий показатель начиная с 26 февраля)", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что в течение последних суток в стране умерли 60 человек от COVID-19, всего с начала эпидемии скончались 33 475 инфицированных.
 
В то же время выздоровели 158355 человек, из них 848 - за последние сутки.
 
Как сообщалось, в Италии множество культурных достопримечательностей снова открыты после трех месяцев карантина.
 
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Теги: Италия, пандемия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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