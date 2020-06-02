Мародеры разгромили элитный район Нью-Йорка
В США мародеры на минувших выходных опустошили магазины модного района Сохо в Нью-Йорке на почве протестов, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Фото беспорядков опубликовал блогер Денис Самсебесказал в Facebook.
По его словам, элитного района Сохо "больше нет".
"Началось все с битья витрин по Бродвею, но народ быстро понял, что никакой ответной реакции нет и можно грабить. Фактически власти города и штата расписались сегодня в своем бессилии и отдали Нью-Йорк на откуп мародерам, чтобы те спустили пар и успокоились", - написал блогер.
Грабить магазины, как утверждает очевидец происходящего, сьехались люди со всех окрестных штатов.
Cмотрите фотогалерею: Мародеры разгромили элитный район Нью-Йорка
"Была куча машин из Нью-Джерси, Пенсильвании и даже из Мэйна добрались. Впервые увидел грабителей на дорогих тачках. Люди подъезжали на Мерседесах за 100 штук и совершенно спокойно шли брать одежду, залезая внутрь через разбитые витрины и набивая товаром салон и багажник. Владельцы некоторых магазинов спешно пытались заколачивать окна, но боюсь, что это не сильно помогло. Разгоряченная успехом толпа отдирала фанеру, била стекла и спокойно лезла внутрь" - сообщил блогер.
Полиции удалось взять ситуацию под контроль в районе Сохо только под утро.
Перед этим сообщалось, что в Далласе, штат Техас, толпа людей ногами избила мужчину, который попытался защитить свой магазин от мародеров.
Как известно, причиной протестов в ряде городов США стала гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией.
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