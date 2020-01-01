В ВОЗ призвали не поддаваться иллюзии насчет COVID

Коронавирус не стал менее патогенным и "остается вирусом-убийцей" со множеством жертв по всему миру.

Коронавирус не стал менее опасным

Всемирная организация здравоохранения не видит фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным. Об этом 1 июня заявил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Интерфакс

"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", - подчеркнул Райан.

По его словам, коронавирус "остается вирусом-убийцей" и тысячи людей по всему миру по-прежнему умирают от него каждый день.

По данным ВОЗ, в мире за время пандемии COVID-19 заразились более 6,3 миллиона человек, более 370 тысяч скончались и 2,8 миллиона выздоровели.

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