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В ВОЗ призвали не поддаваться иллюзии насчет COVID

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Коронавирус не стал менее патогенным и "остается вирусом-убийцей" со множеством жертв по всему миру.
Коронавирус не стал менее опасным
Коронавирус не стал менее опасным
 
Всемирная организация здравоохранения не видит фактов, указывающих на то, что коронавирус нового типа стал менее патогенным. Об этом 1 июня заявил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майк Райан, сообщает Интерфакс.
 
"Мы должны быть исключительно внимательными и не поддаваться иллюзии, что вдруг вирус по собственному желанию решил стать менее патогенным. Этого не произошло", - подчеркнул Райан.
 
По его словам, коронавирус "остается вирусом-убийцей" и тысячи людей по всему миру по-прежнему умирают от него каждый день.
 
По данным ВОЗ, в мире за время пандемии COVID-19 заразились более 6,3 миллиона человек, более 370 тысяч скончались и 2,8 миллиона выздоровели.
 
Напомним, ученые спрогнозировали в Украине переход к медленному угасанию эпидемии коронавируса.

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Теги: ВОЗ, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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