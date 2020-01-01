В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час

В столице США ограничения продлятся двое суток, а в крупнейшем мегаполисе страны нельзя будет выходить на улицу до утра вторника.

Власти Нью-Йорка и Вашингтона в свете протестов и беспорядков объявили комендантский час. Об этом 1 июня сообщили мэры городов Билл де Блазио и Мюриэл Боузер.

"Ньюйоркцы, я поговорил с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, мы решили для обеспечения безопасности ввести в городе Нью-Йорке сегодня вечером комендантский час. Он вступит в силу в 23.00 и будет снят завтра в 05.00", - отметил де Блазио в Twitter.

Также с призывом к жителям Нью-Йорка не выходить из дома после 23.00 выступил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Он опубликовал заявление в Twitter, в котором подчеркивается, что в ночь на вторник в мегаполисе будет в два раза увеличено число сотрудников полиции для "предотвращения насилия и порчи имущества".

Присутствие полиции, в частности, будет усилено в южной части Манхэттена и на севере Бруклина, где в последние дни имели место беспорядки.

По данным СМИ, за последние сутки во время протестов и беспорядков в Нью-Йорке задержали более 250 человек, семь стражей порядка пострадали, 11 автомобилей полиции были повреждены.

Также комендантский час с 19.00 понедельника (02.00 вторника по Киеву) вводт власти столицы США. Как уточнила на пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, ограничения продлятся два дня.

Напомним, в Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда Его не смогли спасти после грубого задержания полицией с применением удушающего приема. Четверых правоохранителей, которые участвовали в инциденте, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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