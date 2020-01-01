Эксперты установили причину смерти Джорджа Флойда
Независимые специалисты и официальная экспертиза подтвердили, что афроамериканец умер от удушья.
Независимые специалисты установили, что афроамериканец Джордж Флойд умер из-за удушения при задержании в городе Миннеаполис штат Миннесота. Об этом 1 июня заявил на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, сообщает CNN.
Напомним, Флойд скончался после грубого задержания, во время которого полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием.
Как уточнил Крамп, темнокожий мужчина умер на месте, причиной смерти стало "удушение, вызванное продолжительным давлением".
Также в понедельник появилось заключение официальной судебно-медицинской экспертизы.
В пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин штат Миннесота в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками полиции.
Способ смерти квалифицируется как "убийство".
Отметим, ранее судмедэксперты округа Хеннепин в штате Миннесота представили иные оценки. Они не нашли свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения, а в число причин смерти афроамериканца включили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможную интоксикацию.
Напомним, в Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели Джорджа Флойда в результате задержания полицией.
Четверых правоохранителей, которые участвовали в инциденте, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.
Четверых правоохранителей, которые участвовали в инциденте, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.
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