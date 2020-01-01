Эксперты установили причину смерти Джорджа Флойда

Независимые специалисты и официальная экспертиза подтвердили, что афроамериканец умер от удушья.

Граффити в память о Джордже Флойде в Барселоне

Независимые специалисты установили, что афроамериканец Джордж Флойд умер из-за удушения при задержании в городе Миннеаполис штат Миннесота. Об этом 1 июня заявил на пресс-конференции адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп, сообщает CNN.

Как уточнил Крамп, темнокожий мужчина умер на месте, причиной смерти стало "удушение, вызванное продолжительным давлением".

Также в понедельник появилось заключение официальной судебно-медицинской экспертизы.

В пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин штат Миннесота в графе причина смерти указана "остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи" сотрудниками полиции. Способ смерти квалифицируется как "убийство". Отметим, ранее судмедэксперты округа Хеннепин в штате Миннесота представили иные оценки. Они не нашли свидетельств того, что Флойд умер из-за удушения, а в число причин смерти афроамериканца включили имевшиеся у него заболевания, тот факт, что он был обездвижен, а также возможную интоксикацию.





Четверых правоохранителей, которые участвовали в инциденте, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. Напомним, в Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели Джорджа Флойда в результате задержания полицией.Четверых правоохранителей, которые участвовали в инциденте, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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