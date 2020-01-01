Трамп: Беспорядки в США - это внутренний терроризм

Американский лидер пригрозил ввести армию в города, охваченные мародерством и вандализмом, если насилие не прекратится.

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Об этом он заявил 1 июня, выступая с обращением в связи с ситуацией в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

"Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма. Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога", - отметил американский лидер.

Он указал, что рекомендовал губернаторам задействовать Национальную гвардию в необходимом объеме, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах.

"Сегодня (в понедельник - ред.) я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов, до тех пор пока насилие не прекратится. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них", - подчеркнул Трамп.

По его словам, правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен задействовать закон О восстании 1807 года, который регулирует полномочия президента США размещать войска на территории страны для подавления восстания или мятежа.

Напомним, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией.

Мужчина скончался после применения правоохранителями удушающего приема.

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