Мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали Трампа

Чиновники-демократы недовольны действиями властей во время ситуации с беспорядками. Эндрю Куомо обвинил президента США в саморекламе.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" у Белого дома в понедельник вечером. Об этом она написала в Twitter 1 июня.

"Я ввела комендантский час c 19.00 (2.00 мск по Киеву). За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!" - подчеркнула мэр и призвала жителей города вернуться домой и быть в безопасности.

Полиция применяла слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули для их разгона. За два дня были задержаны около 100 человек.

В понедельник полиция оттеснила демонстрантов за квартал от сквера у Белого дома, хотя на тот момент беспорядков в этом районе не было. На улице, зачищенной полицейскими, появился президент Дональд Трамп. Он осмотрел церковь Святого Иоанна, которую накануне подожгли протестующие.

С критикой в отношении американского лидера выступил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он написал в Twitter, что президент США ради саморекламы готов использовать войска в отношении участников акций.

"Президент вызывает американских военнослужащих на поддержку против американских граждан. Он использует вооруженные силы, чтобы задавить мирные акции протеста, с тем чтобы он сам мог пойти на фотосессию в церковь. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу", - отметил Куомо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet