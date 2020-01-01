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Мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали Трампа

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Чиновники-демократы недовольны действиями властей во время ситуации с беспорядками. Эндрю Куомо обвинил президента США в саморекламе.
Дональд Трамп рядом с Епископальной церковью Святого Иоанна, ранее подожженной протестующими
Дональд Трамп рядом с Епископальной церковью Святого Иоанна, ранее подожженной протестующими
 
Мэр Вашингтона Муриэл Баузер назвала позором разгон "безоружных протестующих" у Белого дома в понедельник вечером. Об этом она написала в Twitter 1 июня.
 
"Я ввела комендантский час c 19.00 (2.00 мск по Киеву). За 25 минут до комендантского часа и без каких-либо провокаций федеральная полиция применила боеприпасы по мирным протестующим перед Белым домом. Это действия, которые сделают работу полиции Вашингтона гораздо более трудной. Позор!" - подчеркнула мэр и призвала жителей города вернуться домой и быть в безопасности.
 
Напомним, в выходные дни протесты у Белого дома переросли в беспорядки. Протестующие жгли машины, поджигали здания, разбивали витрины магазинов и офисов, грабили рестораны.
 
Полиция применяла слезоточивый газ, свето-шумовые гранаты и резиновые пули для их разгона. За два дня были задержаны около 100 человек.
 
 
В понедельник полиция оттеснила демонстрантов за квартал от сквера у Белого дома, хотя на тот момент беспорядков в этом районе не было. На улице, зачищенной полицейскими, появился президент Дональд Трамп. Он осмотрел церковь Святого Иоанна, которую накануне подожгли протестующие.
 
С критикой в отношении американского лидера выступил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Он написал в Twitter, что президент США ради саморекламы готов использовать войска в отношении участников акций.
 
"Президент вызывает американских военнослужащих на поддержку против американских граждан. Он использует вооруженные силы, чтобы задавить мирные акции протеста, с тем чтобы он сам мог пойти на фотосессию в церковь. Для президента это лишь телевизионное реалити-шоу", - отметил Куомо.
 
Ранее Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма и пригрозил ввести армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию. 

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Теги: США, беспорядки, Нью-Йорк, Белый Дом, Вашингтон, критика, Трамп, Дональд Трамп, критика власти
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Источник: korrespondent.net

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