В США вырос спрос на перцовые баллончики - СМИ

В десятке бестселлеров Amazon оказались черные майки с надписью Я не могу дышать и книги о расизме.

Массовые протесты и беспорядки в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда вызвали повышенный спрос на предметы самообороны и символику движения Жизнь черных имеет значение (Black Lives Matter). Об этом 1 июня сообщил телеканал CNBC.

Отмечается, что выводы были сделаны после изучения перечня наиболее раскупаемых товаров крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon.

Так, в разделе товаров для спорта и походов самым высоким спросом пользуются баллончики с перечным газом. В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью Я не могу дышать, а также книги, посвященные истокам расизма, анархизма и проблемам равноправия.

Майки с символикой Black Lives Matter занимают 60-ю строку в разделе одежды.

Телеканал подчеркнул, что в прошлую пятницу эти майки не были включены в первую тысячу самым ходовых товаров данной категории на Amazon.

Достаточно высоким спросом также пользуются электрошокеры с подзарядкой, занимающие 44-е место в разделе товаров для спорта и походов.

Напомним, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией. Волна демонстраций переросла в мародерство и вандализм.

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