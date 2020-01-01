Несогласные с Цукербергом сотрудники Facebook устроили онлайн протест

Работники заявляют, что недовольны позицией главы компании в отношении сообщения президента Трампа в соцсети.

Несогласные с Марком Цукербергом сотрудники Facebook в понедельник, 1 июня, провели виртуальную акцию протеста. Они раскритиковали позицию главы компании в отношении записей президента США Дональда Трампа по поводу беспорядков в Миннеаполисе. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на переписку сотрудников Facebook в социальных сетях.

На прошлой неделе запись о том, что происходит Миннеаполисе, где вспыхнули беспорядки из-за смерти афроамериканца после его задержания полицией, опубликованная сначала самим Трампом, а затем перепечатана Белым домом, была обозначена Twitter как такая, которая героизирует насилие. После этого Цукерберг заявил, что администрация Facebook, как и сеть микроблогов Twitter, не выявила нарушений в записи президента США о том, что он может взять ситуацию в Миннеаполисе в свои руки.

Такая позиция Цукерберга и вызвала недовольство некоторых сотрудников компании.

"Я работаю в Facebook и не чувствую гордости, по поводу того, как проявляется наша позиция. Большинство моих коллег, с которыми я говорил, считают так же", - приводит телекомпания запись одного работника компании.

Ряд пользователей, которые называют себя сотрудниками Facebook, пишут, что уже приняли участие в акции.

"Мы призываем, чтобы наши сотрудники говорили открыто, когда они не согласны с мнением руководства. Нас впереди ждет немало тяжелых решений по поводу контента, поэтому мы будем стремиться получать их ответную реакцию", - заявили телекомпании в пресс-службе Facebook.

По данным NBC, глава Facebook в конфиденциальном порядке связывался с Трампом и говорил ему, что подобная риторика на платформе соцсети ставит руководство компании в затруднительное положение.

Как сообщалось, в своем сообщении президент США назвал участников погромов "бандитами" и предупредил, что "в случае каких-либо сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. По его словам, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

За несколько дней до этого Twitter обозначил одно из сообщений Трампа как содержащее неправду. После этого президент Трамп подписал указ, который, как сообщили в Белом доме, даст властям больше возможностей для регулирования деятельности соцсетей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet