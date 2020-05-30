Премьер Румынии заплатил штраф за снятую маску

В сети появилось фото, как чиновник вместе с другими министрами сидят в кабинете со снятыми масками.

Главе правительства Румынии Людовику Орбану пришлось заплатить штраф за нарушение противоэпидемических ограничений, в том числе масочного режима. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило Euractiv.

"Румынский премьер-министр Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3 тысячи леев (617 евро) за то, что нарушил карантинные ограничения, когда курил в помещении и был без маски", - говорится в сообщении.

Скандал вспыхнул после того, как в субботу в социальных сетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету. При этом все присутствующие были без масок – эти средства защиты лежали на столе.

This picture of #Romania's PM Ludovic Orban and several cabinet members drinking and smoking inside the gov HQ during the pandemic did not go well on social media

posted on Facebook by a member of the opposition (PSD) pic.twitter.com/0QuvE3TfId — Ionut Iordachescu (@ic_iordachescu) May 30, 2020

Орбан признал нарушение, заявив, что некоторые члены правительства собрались в его офисе после долгого рабочего дня 25 мая, в день его 57-летия. Глава правительства согласился: если закон нарушается, должно последовать наказание.

Как сообщалось, после 60 дней строгого карантина, который закончился 15 мая, правительство Орбана распорядилось установить 30-дневный режим повышенной опасности – маски стали обязательными в общественном транспорте и в общественных помещениях (к тому же курение в них запрещено с 2016 года).

Всего с начала эпидемии в Румынии подтвердили 19 133 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1253 летальных.

Ранее сообщалось, что в Румынии нарушителей карантина оштрафовали на 78 млн евро.

Также сообщалось, что на Одесчине женщина "сдала" мастера парикмахерской за нарушение карантина.

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