Премьер Румынии заплатил штраф за снятую маску

Главе правительства Румынии Людовику Орбану пришлось заплатить штраф за нарушение противоэпидемических ограничений, в том числе масочного режима. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщило Euractiv.

"Румынский премьер-министр Людовик Орбан заплатил штраф в размере 3 тысячи леев (617 евро) за то, что нарушил карантинные ограничения, когда курил в помещении и был без маски", - говорится в сообщении.

Скандал вспыхнул после того, как в субботу в социальных сетях появилась фотография, на которой Орбан сидит в своем кабинете за столом с несколькими министрами и курит сигарету. При этом все присутствующие были без масок – эти средства защиты лежали на столе.

This picture of #Romania's PM Ludovic Orban and several cabinet members drinking and smoking inside the gov HQ during the pandemic did not go well on social media

posted on Facebook by a member of the opposition (PSD) pic.twitter.com/0QuvE3TfId