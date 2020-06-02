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В США машина въехала в строй полицейских

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Инцидент произошел в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Водитель и пассажиры задержаны, двое полицейских пострадали.

Автомобиль въехал в строй полицейских в городе Баффало, штат Нью-Йорк, США, во время протестов против полицейского насилия над темнокожими американцами. Об этом заявил глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонкарц в Twitter во вторник, 2 июня.

"Власти и полиция округа Эри занимаются инцидентом на Бэйли-авеню в Баффало, в ходе которого двое полицейских были сбиты автомобилем", - сказано в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы. Они получили серьезные травмы, но находятся в стабильном состоянии. Водитель и пассажиры автомобиля задержаны.

Ранее сообщалось, что мародеры разгромили элитный район Нью-Йорка. Протестующие били витрины дорогих бутиков и грабили товар. 

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом и пообещал ввести войска.

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Источник: korrespondent.net

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