В США машина въехала в строй полицейских

Инцидент произошел в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Водитель и пассажиры задержаны, двое полицейских пострадали.

Автомобиль въехал в строй полицейских в городе Баффало, штат Нью-Йорк, США, во время протестов против полицейского насилия над темнокожими американцами. Об этом заявил глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонкарц в Twitter во вторник, 2 июня.

"Власти и полиция округа Эри занимаются инцидентом на Бэйли-авеню в Баффало, в ходе которого двое полицейских были сбиты автомобилем", - сказано в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы. Они получили серьезные травмы, но находятся в стабильном состоянии. Водитель и пассажиры автомобиля задержаны.

Someone just ran over a few police officers. Not even sure what to say anymore. This week is exhausting. pic.twitter.com/ac3WgQxs43 — Sophia Narwitz (@SophNar0747) June 2, 2020

Ранее сообщалось, что мародеры разгромили элитный район Нью-Йорка. Протестующие били витрины дорогих бутиков и грабили товар.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в США внутренним терроризмом и пообещал ввести войска.

