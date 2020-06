Tesla на автопилоте въехала в перевернутую фуру

Электрокар Tesla Model 3, двигавшийся с включенным автопилотом, врезался в перевернутое грузовое авто на трассе в Тайване. Об этом сообщает Taiwan English News.

Водитель Tesla пояснил, что ехал с включенной функцией полуавтоматического управления Autopilot со скоростью около 110 км в час.

По его словам, электроника не отреагировала на препятствие на дороге, поэтому он сам нажал на педаль тормоза, но было уже поздно.



Tesla Model 3 plows info overturned truck on highway. I’m sure the driver was paying complete attention to the road and wasn’t relying on autopilot because he was told the car could drive itself....$TSLAQ pic.twitter.com/cHjueqH0j4