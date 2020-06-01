В США закрыли все федеральные тюрьмы впервые за 25 лет

Федеральное бюро тюрем США насчитывает 122 исправительных учреждения, где содержатся под стражей около 165,5 тыс. заключенных.

Власти США впервые за 25 лет приняли решение закрыть все федеральные тюрьмы в стране на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об это накануне сообщило издание The Washington Post со ссылкой на заявление Федерального бюро тюрем США.

"В свете широкомасштабных акций протеста, происходящие по всей стране, Федеральное бюро тюрем с большой осторожностью внедряет временную меру безопасности для обеспечения должного порядка в наших учреждениях, а также для обеспечения безопасности персонала и заключенных", – говорится в заявлении.

По словам пресс-секретаря бюро, этот шаг представляет собой "временную национальную изоляцию".

При этом пока непонятно, какие именно ограничения вводятся, поскольку уже ранее ограничительные меры для заключенных были введены из-за коронавируса.

Федеральное бюро тюрем США насчитывает 122 исправительных учреждения, где содержатся под стражей около 165,5 тыс. заключенных. Общая численность сотрудников тюрем составляет почти 37 тысяч.

Напомним, в ряде американских штатов продолжаются массовые протесты и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания полицией.

Волна демонстраций в американских городах переросла в мародерство и вандализм.

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