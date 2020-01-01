В России от коронавируса умерли более 5000 человек

В России коронавирус обнаружили почти у 424 тысяч человек, 187 тысяч из них уже выздоровели, а более 5 тысяч - умерли.

В РФ смертность от коронавируса менее 1,2%

С начала пандемии коронавируса в России жертвами заболевания стали более 5000 человек, сообщает оперативный штаб во вторник, 2 июня.

Так, за минувшие сутки умерли 182 человека, а всего - 5 037.

За прошедшие сутки в РФ выявили 8 863 случаев заболевания, всего в стране заразились COVID 423 741 человек.

При этом за сутки выписали 11 108 пациентов. В целом выздоровели 186 985 пациентов.

На прошлой неделе в России сообщалось о рекордной смертности от коронавируса. За 28 мая умерло 232 человека с COVID-19.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже прошла пик пандемии.

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