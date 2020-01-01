Какой праздник 2 июня 2020: приметы, запреты, интересные факты
Второй летний день отличился забавными праздниками и любопытными событиями.
2 июня - 153-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 212 дней.
Какие праздники 2 июня
- День здорового питания (День отказа от излишеств в еде). Праздник основали приверженцы здорового образа с целью пропаганды здоровой пищи. Идеей создания послужил американский Национальный день вседозволенности в еде – День обжорства.
- День спутникового мониторинга и навигации. Это официальный день рождения космодрома Байконур, с которого был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли.
- День гражданской авиации Азербайджана
- Праздник падающих шкафов
- День запуска бумажных змеев и самолетиков
- День ананаса в Таиланде
- День выживших после рака в США
- День любви к своему стоматологу в США
- День мороженого Rocky Road в США
- День моряков в Исландии
- День отца в Литве
- День учителя в Венгрии
- День республики в Италии. Этот день считается рождением новой системы правления в государстве - с этого дня Италия перестала быть монархией и перешла на республиканский строй правления.
- День железнодорожника в Словении
- День ветеранов в Канаде
- День памяти Христо Ботева в Болгарии. Поэт, революционер и патриот Христо Ботев - национальный герой Болгарии. Его стихи знакомы каждому болгарину.
- В мае 1876 года Христо Ботев во главе небольшого отряда повстанцев прибыл по Дунаю на корабле, чтобы помочь восставшим в Болгарии. К тому времени, однако, Апрельское восстание болгар за национальное освобождение было уже жестоко подавлено турками.
Какой сегодня праздник по церковному календарю 2 июня
Сегодня по церковному календарю День почтения памяти святого Тимофея, князи Псковского. Князь Тимофей - урожденный литовский князь Довмонт - яро отстаивал языческую веру, пока не переехал в Псков. В Пскове Тимофей снискал всеобщую любовь и горожане даже выбрали его своим князем. За годы своего правления Тимофей храбро защищал город от иноземного вторжения и построил множество храмов и церквей.
Какой сегодня народный праздник
Сегодня Тимофей Грядочник, или Фалалей-огуречник. 2 июня люди молились Тимофею о богатом урожае и хорошей погоде, а также обращались к травникам и колдунам, чтобы те избавили урожай от сглаза завистливых соседей.
На Тимофея Грядочника обращали особое внимание на необычные вещи и посторонние предметы в огороде или в поле - все они могли свидетельствовать о порче.
Традиции и приметы на Тимофея Грядочника
- Листья растения засыхают, желтеют или покрываются пятнами - значит, их сглазили.
- Целый день льет дождь - к жаркому сухому лету.
- Много шишек на ели - к богатому урожаю огурцов.
Какие события произошли сегодня, 2 июня
- 1537 - специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
- 1782 - основан Banco Nacional de San Carlos, будущий Банк Испании.
- 1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
- 1891 - по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе введено пенальти.
- 1896 - Итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.
- 1897 - еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".
- 1910 - в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.
- 1924 - все индейцы США получили американское гражданство.
- 1946 - в Италии по результатам референдума провозглашена республика. Женщинам предоставляется право голоса.
- 1953 - в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.
- 1962 - новочеркасский расстрел демонстрации против повышения цен.
- 1967 - Вышел первый альбом Дэвида Боуи David Bowie.
Кто родился 2 июня
- 1740 - Донасьен Альфонс де Сад, французский писатель и философ, аристократ, основоположник садизма.
- 1743 - Алессандро Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо), итальянский граф, астролог, мистик, авантюрист.
- 1904 - Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, автор 67 мировых рекордов, а также актер, сыгравший главную роль в 12 фильмах о похождениях Тарзана.
- 1919 - Юрий Тимошенко, актер-комик, мастер скетча (Тарапунька).
Именины 2 июня
Поздравляйте именинников: Александра, Алексея, Ивана, Иосифа, Никиту, Нину, Тимофея.
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