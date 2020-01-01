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Какой праздник 2 июня 2020: приметы, запреты, интересные факты

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Сегодняшний день богат на различные праздники. День здорового питания или Праздник падающих шкафов, День ананаса или День мороженого – выбирайте, что будете праздновать вместе с Korrespondent.net.
Праздники 2 июня 2020
Праздники 2 июня 2020
pixabay.com

Второй летний день отличился забавными праздниками и любопытными событиями.

2 июня - 153-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 212 дней.

Какие праздники 2 июня

  • День здорового питания (День отказа от излишеств в еде). Праздник основали приверженцы здорового образа с целью пропаганды здоровой пищи. Идеей создания послужил американский Национальный день вседозволенности в еде – День обжорства.
День здорового питания. pixabay.com 
 
  • День спутникового мониторинга и навигации. Это официальный день рождения космодрома Байконур, с которого был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли.
  • День гражданской авиации Азербайджана
  • Праздник падающих шкафов
  • День запуска бумажных змеев и самолетиков
  • День ананаса в Таиланде
День ананаса. pixabay.com 
 
  • День выживших после рака в США
  • День любви к своему стоматологу в США
  • День мороженого Rocky Road в США
День мороженого. pixabay.com 
 
  • День моряков в Исландии
  • День отца в Литве
  • День учителя в Венгрии
  • День республики в Италии. Этот день считается рождением новой системы правления в государстве - с этого дня Италия перестала быть монархией и перешла на республиканский строй правления.
  • День железнодорожника в Словении
  • День ветеранов в Канаде
  • День памяти Христо Ботева в Болгарии. Поэт, революционер и патриот Христо Ботев - национальный герой Болгарии. Его стихи знакомы каждому болгарину.
  • В мае 1876 года Христо Ботев во главе небольшого отряда повстанцев прибыл по Дунаю на корабле, чтобы помочь восставшим в Болгарии. К тому времени, однако, Апрельское восстание болгар за национальное освобождение было уже жестоко подавлено турками.

Какой сегодня праздник по церковному календарю 2 июня

Сегодня по церковному календарю День почтения памяти святого Тимофея, князи Псковского. Князь Тимофей - урожденный литовский князь Довмонт - яро отстаивал языческую веру, пока не переехал в Псков. В Пскове Тимофей снискал всеобщую любовь и горожане даже выбрали его своим князем. За годы своего правления Тимофей храбро защищал город от иноземного вторжения и построил множество храмов и церквей.

Какой сегодня народный праздник

Сегодня Тимофей Грядочник, или Фалалей-огуречник. 2 июня люди молились Тимофею о богатом урожае и хорошей погоде, а также обращались к травникам и колдунам, чтобы те избавили урожай от сглаза завистливых соседей.

Фалалей-огуречник. o-krohe.ru 
 

На Тимофея Грядочника обращали особое внимание на необычные вещи и посторонние предметы в огороде или в поле - все они могли свидетельствовать о порче.

Традиции и приметы на Тимофея Грядочника

  • Листья растения засыхают, желтеют или покрываются пятнами - значит, их сглазили.
  • Целый день льет дождь - к жаркому сухому лету.
  • Много шишек на ели - к богатому урожаю огурцов.

Какие события произошли сегодня, 2 июня

  • 1537 - специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
  • 1782 - основан Banco Nacional de San Carlos, будущий Банк Испании.
  • 1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
  • 1891 - по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе введено пенальти.
Пенальти. weaintgotnohistory.sbnation.com 
 
  • 1896 - Итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.
  • 1897 - еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".
  • 1910 - в голландской Новой Гвинее обнаружено племя пигмеев.
  • 1924 - все индейцы США получили американское гражданство.
  • 1946 - в Италии по результатам референдума провозглашена республика. Женщинам предоставляется право голоса.
  • 1953 - в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.
  • 1962 - новочеркасский расстрел демонстрации против повышения цен.
  • 1967 - Вышел первый альбом Дэвида Боуи David Bowie.

Кто родился 2 июня

  • 1740 - Донасьен Альфонс де Сад, французский писатель и философ, аристократ, основоположник садизма.
  • 1743 - Алессандро Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо), итальянский граф, астролог, мистик, авантюрист.
  • 1904 - Джонни Вайсмюллер, американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, автор 67 мировых рекордов, а также актер, сыгравший главную роль в 12 фильмах о похождениях Тарзана.
  • 1919 - Юрий Тимошенко, актер-комик, мастер скетча (Тарапунька).
Тарапунька (справа) и Штепсель.  YouTube
 

Именины 2 июня

Поздравляйте именинников: Александра, Алексея, Ивана, Иосифа, Никиту, Нину, Тимофея.

pixabay.com 
 

 

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Источник: korrespondent.net

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